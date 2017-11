Visbiežāk (35%) autovadītājus no sēšanās pie stūres attur bailes no dalības intensīvā pilsētas satiksmē un bailes no apgrūtinošiem laikapstākļiem (15,4%). Dienas tumšais laiks autovadītājus neietekmē – tikai 3% no aptaujātajiem jūtas droši tikai dienas gaišajā laikā. Savukārt 14% respondentu atbild, ka regulāra automašīnas vadīšana ir apgrūtināta, jo izjūt citu cilvēku neticību autovadītāja braukšanas prasmēm.

"Sēžoties pie automašīnas stūres, ļoti liela nozīme ir satiksmes dalībnieku zināšanām un prasmēm, lai spētu spēkratu savaldīt brīdī, kad uz ceļa sastopamies ar negaidītu situāciju. Pēc autovadītāja apliecības iegūšanas svarīgi nostiprināt savas braukšanas iemaņas, un vienīgais veids, kā to darīt – regulāri piedalīties ceļu satiksmē. Aptaujas dati apliecina, ka ļoti liela autovadītāju daļa nejūtas pārliecināta par savām braukšanas prasmēm, tādēļ esam uzsākuši kampaņu, kuras mērķis – no jauna iedrošināt autovadītājus atsvaidzināt savas teorētiskās un praktiskās braukšanas iemaņas," stāsta DBS Autoskolas direktors Jānis Vanks.

Aptauja norāda, ka galvenais iemesls regulāras braukšanas ierobežošanai ir autovadītāja nepietiekamā pieredze ceļu satiksmē. Lielākā daļa respondentu norāda, ka braukšanas iemaņu trūkumu spētu novērst, iegādājoties savu automašīnu (44%), kā arī praktiskās braukšanas iemaņas nostiprinot pie pieredzējuša un mierīga instruktora (43%).

"Lai ceļu satiksmē justos droši un pārliecināti, topošajiem autovadītājiem nepieciešama ļoti laba apmācība un regulārs treniņš, lai vajadzīgo pieredzi un reakciju nostiprinātu gan labvēlīgos, gan arī apgrūtinošos apstākļos. Tāpat liela nozīme ir instruktora izvēlei, kurš nepieciešamās zināšanas pasniedz ar nosvērtu mieru un profesionalitāti," norāda Vanks.

Atbildot uz jautājumu, vai autovadītājs no jauna būtu gatavs atsvaidzināt savas autovadītāja zināšanas un braukšanas iemaņas, ja viņiem tiktu sniegta šāda iespēja, gandrīz puse (49,2%) respondentu atbild pozitīvi, apstiprinot šādas iespējas izmantošanu. 18,3% norādīja, ka tas nebūtu nepieciešams, savukārt 29,7% atzina, ka nav par šādu soli domājuši.

Aptaujā, kas norisinājās no 26. līdz 31.oktobrim, piedalījās 930 DBS Autoskolas un "Circle K" sociālo vietņu "Facebook" sekotāji no visas Latvijas vecumā no 18 līdz 65 gadiem.