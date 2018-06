Filma vēsta par Paula Jonasa gaitām pasaules motokrosa čempionātā, par pasaules rallijkrosa čempionāta dalībniekiem Jāni Baumani un Reini Nitišu, par Konstantīnu Calko, kurš startēja leģendārajās autosacīkstēs "24 Hours of Le Mans", un par Kristapu Blušu, kurš otrpus Atlantijas okeānam sacentās ASV notiekošajā čempionātā "Formula Drift". Filmas seanss muzejā sāksies pulksten 18, bet interesenti muzejā var ierasties jau no pulksten 16, un filmu varēs noskatīties, ja būs iegādāta muzeja apmeklējuma biļete.

2017. gads atnāca ne tikai ar nozīmīgiem motorsporta notikumiem Latvijā – pasaules rallijkrosa čempionāta posmu Rīgā, pasaules motokrosa čempionāta posmu Ķegumā, Eiropas rallija čempionāta posmu Liepājā un citiem –, bet arī ar neparasti plašu Latvijas sportistu pārstāvniecību paša augstākā līmeņa starptautiskajās sacensībās. Latvijas sportistus vadīja ambīcijas ne vien piedalīties, bet arī cīnīties par augstvērtīgiem rezultātiem trasēs, par centienu vainagojumu kļūstot Paula Jonasa pasaules čempiona titulam motokrosā.

"Sportistu panākumi mūs bieži sasniedz tikai kā ziņu virsraksti un sauss faktu izklāsts, neatklājot pat mazāko daļu ieguldīto pūļu aisberga virsotnes. Kad pagājušā gada pavasarī kļuva skaidrs, ka vairākiem Latvijas sportistiem ir gaidāma viņu līdzšinējo gaitu kulminācija, un Konstantīns Calko piedalīsies Lemānas 24 stundu sacensībās – tad radās pārliecība, ka mūsu acu priekšā var izvērsties īpašs gads, un šādu sezonu nepieciešams dokumentēt," skaidro filmas idejas autors, žurnālists Ilmārs Līkums.

"Kas ir šie sportisti, kas ir cilvēki komandās ap viņiem, kāds ceļš jāmēro, lai nonāktu motorsporta elitē, kādam domāšanas veidam jāseko, kādas ir svarīgākās sezonas gaitā gūtās atziņas un galu galā, kas ir no zelta – medaļa vai ceļš uz to? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem meklētas atbildes filmā "Zelta Gads".

Vietu skaits seansā būs ierobežots – līdz 150 cilvēku.

Vienlaikus muzejā var aplūkot RAF spēkratu izstāde "Daudzveidīgais RAF". Izstāde interesentiem dod iespēju ieskatīties leģendārās fabrikas neredzamajā pusē. Kopumā izstādē apskatāmi seši interesanti RAF inženieru būvēti speciālie spēkrati.