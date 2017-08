Šopavasar Rumbulas lidlauks regulāri tika ekspluatēts automobiļu logotipu veidošanai no spēkratiem un pēc tam to bildēšanai no gaisa ar dronu. Katras markas entuziasti mēģināja pārspēt viens otru, veidojot lielāku, skaistāku un vērienīgāku. Šovasar " Audi " fani atkal sarosījušies un četru riņķu vietā šoreiz izveidojuši "quattro" logotipu.