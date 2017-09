Pēdējo gadu laikā Latvijā ir izteikti jūtams jaunu automašīnu pārdošanas apjoma pieaugums. Mūsdienās cilvēki arvien biežāk lietotu, lielu un neekonomisku automašīnu vietā, izvēlas jaunas, mazākas automašīnas, kas maksā tikpat. Jauna automašīna bieži veic ne tikai praktiskas funkcijas, bet kļūst arī par stila elementu vai pat par ģimenes locekli.

"Mūsdienās jaunu automašīnu iegāde ir popularizējusies un kļuvusi pat par sava veida modi. Cilvēki ir sākuši saprast, ka automašīna nav mūžīga, un to ir vērts mainīt ik pēc trīs līdz pieciem gadiem. Šī kultūra nav aizsākusies vakar, tā bija vāji jūtama jau pirms desmitgades, un pēdējos gados tās aprises ir kļuvušas arvien izteiktākas," ar saviem uzskatiem par Latvijas automašīnu tirgu dalās "FIAT Chrysler Automotive" (FCA) pārdošanas nodaļas vadītāja Latvijā Baiba Latkovska.

Jaunu automašīnu pārdošana Latvijā katru gadu pieaug par padsmit vai pat vairākiem desmitiem procentu. Saskaņā ar Eiropas automašīnu ražotāju asociācijas datiem (ACEA) Latvijā jaunu automašīnu pārdošanas apjomi gada laikā palielinājušies par 3,3% līdz 11,5 tūkstošiem. Vien šī gada augustā, salīdzinot ar pagājušā gada augustu, pārdoto automašīnu skaits Latvijā ir audzis par 25,8 %, reģistrētas 1469 jaunas automašīnas.

Mainījies skatījums par nomu ar izpirkuma tiesībām

Pēdējo gadu laikā jūtami mainījies cilvēku skatījums uz nomu ar izpirkuma tiesībām. Latkovska apgalvo, ka galvenais šādu izmaiņu iemesls ir finanses. Augošā šo finansiālo pakalpojumu popularitāte atstāj lielu ietekmi uz pircēju paradumu maiņu.

"Konservatīvāki cilvēki joprojām nesaprot šīs nomas jēgu. Šķiet, kā tas ir, kad katru mēnesi maksā par automašīnu noteiktu summu, lieto to, taču par personīgo īpašumu tā nekad nekļūst. Patiesībā vienmēr pastāv iespēja izvēlēties, vai pēc nomas perioda beigām to atgriezt pārdevējam vai veikt atlikušās vērtības apmaksu, lai automašīna kļūtu par jūsu īpašumu. Pozitīvi ir tas, ka patērētāju, kas novērtē jaunu automašīnu iegādes nozīmi, paliek arvien vairāk – jauniem cilvēkiem pat nerodas jautājums par priekšrocībām, kas tiek gūtas, iegādājoties jaunu automašīnu nomā ar izpirkuma tiesībām," stāsta FCA pārdošanas nodaļas vadītāja.

Automašīnas iegāde nomā ar izpirkuma tiesībām noņem lielu kapitāla un īpašuma nastu no pircēja pleciem, kas ļauj saplānot precīzākas ikmēneša izmaksas. Gadījumā, ja nav vēlme automašīnu izpirkt, beidzoties nomas termiņam, nav jāraizējas, ko iesākt ar lietoto transportlīdzekli: to iespējams atgriezt pārdevējam. Par vienu no svarīgām jaunas automašīnas priekšrocībām tiek atzīta garantija, kas visbiežāk mēdz būt no diviem līdz pieciem gadiem.

Atšķirībā no jaunas automašīnas lietotas automašīnas ekspluatācijas izmaksas novērtēt ir neiespējami un daudz sarežģītāk ir prognozēt tirgus vērtību pēc zināma laika posma – tā var salūzt jebkurā brīdī. Jaunai automašīnai tiek piemērota garantija, tādēļ jebkurš neplānots remonts neietekmē tās īpašnieka bankas konta atlikumu. Tas ir saistīts ar uzticamību: ar jaunu automašīnu var droši doties tālos izbraucienos, nebaidoties no pārsteigumiem.

Stils – vissvarīgākais

Galvenās jaunas un nelielas automašīnas priekšrocības ir jūtamas tieši pilsētā, traucoties pa šaurām vecpilsētas ieliņām vai meklējot stāvvietu. Galu galā, tas novērojams arī degvielas stacijās: jaunākas automašīnas izceļas ar ievērojami mazāku degvielas apetīti.

"Jauna automašīna spēj garantēt drošību, ērtību un ekonomiskumu. Iegādājoties jaunu automašīnu, pircējs var justies droši, jo nebūs jādomā par dažādām neērtībām, kuras var rasties lietojot vairākus gadus vecu automašīnu. Jaunas automašīnas iegāde arī izraisa pozitīvas emocijas, kad tiek dota iespēja izbraukt no salona ar pilnīgi jaunu automašīnu. Pārvietošanās ar jaunu automašīnu spēj pacelt garastāvokli un radīt prieku, dodoties ikdienas gaitās. Tādēļ jaunas automašīnas iegādi var mērīt ne tikai naudas izteiksmē, bet arī kā emocionālu piedzīvojumu," uzsver Latkovska.

"Mums ir daudz klientu, kuri savām automašīnām pat piešķir vārdus. Atbrauc uz automašīnas apkopi un saka: "Mēs ar Luīzi šorīt, spīdot saulei, tik līksmi traucāmies pa pilsētu." Tā ir pilnībā emocionāla automašīna – varu droši teikt, ka to izvēlas radoši cilvēki ar noteiktu iztēli," stāsta Latkovska.

Pamatā šādu stilīgu automašīnu pircēji ir mūsdienīgi, jauni cilvēki, kuriem vissvarīgākais ir ērtums pilsētā, kā arī stils. Latkovska apgalvo, ka vecāka gada gājuma cilvēki mūsu valstī retāk izvēlas tādas automašīnas kā "FIAT 500", lai gan tās priekšpusē ir pietiekami ērti sēdēt, izkāpt un arī automašīnas novietošana grūtības nesagādā.

Piemēram, Itālijā situācija ir nedaudz citāda: jauni cilvēki izvēlas nelielas automašīnas, kad izveidojuši ģimenes, tad meklē lielāku transportlīdzekli, un, bērniem pieaugot, atkal atgriežas pie ērtām, pilsētai paredzētām mazulītēm.

"Acīmredzot, tam ratam vēl ir jāaprit, lai jaunie, mazo automašīnu pircēji pie tādām automašīnām atgrieztos, būdami seniori," rezumē FCA pārdošanas nodaļas vadītāja.