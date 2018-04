Sestdien, 28. aprīlī, pulksten 13, notiks tradicionālais motosezonas atklāšanas pasākums pie tirdzniecības centra "Mols". Atklāšanas dienā ikgadēji pulcējas vairāki tūkstoši motobraucēju, moto entuziastu un motosporta līdzjutēju, lai iepazītos ar jaunākajiem spēkratiem, motobraucēju ekipējumu un atzīmētu šīgada motosezonas sākumu.

Jau no pulksten 10 pie "Mola" uz pirmo tradicionāli kopīgo braucienu pulcēsies motobraucēji gan no Latvijas, gan ārvalstīm. Motosezonas atklāšana norisināsies konkursa "Latvijas Gada motocikls" ietvaros, kas tirdzniecības centrā notika visa aprīļa garumā. Arī sestdien ikgadējā konkursa noslēgumā visiem interesentiem, kuri to vēl nav paspējuši, būs iespēja iepazīties ar jaunākajiem šī gada motociklu modeļiem, kā arī apskatīt izstādi "50 kubā", kurā izvietoti Latvijā, motorūpnīcā "Sarkanā zvaigzne" ražoti retro motocikli. Izstāde pieejama "Mola" 1. stāvā.

Motobraucēju pulcēšanās laikā pie "Mola" pulksten 11 notiks motosezonas atklāšanai veltītā preses konference, kurā piedalīsies somu rokrupa "Manzana". Vēlāk motoparādes noslēgumā pulksten 14 uzstāsies brīvdabas bezmaksas koncertā 11. novembra krastmalā.

Pulksten 13 notiks motociklu parādes brauciens no "Mola" līdz 11. novembra krastmalai. Brauciens sāksies no "Mola" un dosies tālāk pa Dienvidu tiltu, Ziepniekkalna ielu, Mūkusalas ielu, Kuģu ielu, Trejādības ielu, Raņķa dambi, Balasta dambi, Vanšu tiltu, Valdemāra ielu, Kalpaka bulvāri, Pulkveža Brieža ielu, Hanzas ielu, Eksporta ielu uz 11. novembra krastmalu, kur ap pulksten 13.45 notiks motosezonas atklāšanas ceremonija un Latvijas Motociklu asociācijas prezidenta Aivara Freimaņa un Rīgas pilsētas mēra Nila Ušakova (S) uzruna.

"Neilgi pēc oficiālās atklāšanas krastmalā notiks vēl kāda aizraujoša aktivitāte – motociklistu komandas un skatītāju paraugdemonstrējumu veiklības braucieni "Gymkhana", uz kuru aicinām kā pieredzējušus, tā arī jaunos motobraucējus. Dienas noslēgumā – īpašs somu rokgrupas "Manzana" koncerts. Saka, ka īstam motobraucējam nav sliktu laikapstākļu, iespējams tikai nepiemērots apģērbs, tādēļ neatkarīgi no laikapstākļiem šajā sestdienā gaidīsim visus – kā motobraucējus, tā interesentus, lai kopīgi atklātu šī gada motosezonu," informē Arnis Blodons, "Latvijas Gada Motocikls 2018" organizētājs.

Pasākums ir paredzēts visiem interesentiem un norisinās bez maksas.

"Mola" apmeklētājiem automašīnu novietošanai būs atvērta un pieejama daudzstāvu autostāvvieta (no 1. līdz 4. stāvam). Āra stāvvieta nebūs pieejama automašīnu novietošanai līdz parādes braucienam.

