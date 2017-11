Starptautiskais ikgadējais jauno automobiļu konkurss "Women's World Car of the Year" nosaucis savus uzvarētājus šim gadam. Pasaules sieviešu gada auto galveno titulu izcīnījusi "Hyundai Ioniq" modeļu saime – gan "Hybrid", gan elektriskā "EV", gan uzlādējāmā hibrīda "Plug-in Hybrid" modifikācija.

"Šogad "Hyundai Ioniq" visvairāk izcēlās no pārējiem pretendentiem. Šajā konkursā vienmēr ir cieša konkurence, tomēr vēl pāris modeļi savās kategorijās bija galvastiesu pārāki par citiem, piemēram, "Ford Fiesta" un BMW 5. sērija," rezultāti komentēti "Women's World Car of the Year" konkursa organizētāju preses paziņojumā.

Par labāko ģimenes auto šajā sieviešu Gada auto konkursā tika atzīts "Mazda CX-5", par sportiskāko – "Honda Civic Type R"; labāko budžeta auto – "Ford Fiesta"; luksusa segmentā laurus plūca BMW 5. sērija, bet apvidus auto segmentā sievietes apbalvoja "Peugeot 3008". Savukārt "Hyundai Ioniq" ieguva ne tikai galveno titulu, bet izcīnīja uzvaru arī ekoloģisko auto nominācijā.

Uzvarētāju noteica 25 žūrijas biedres no 20 pasaules valstīm. Šogad konkursam tika izvirzīti 420 jauni modeļi un to modifikācijas, pretendentu loku finālā samazinot līdz 60 vienībām, no kuriem tiek izvēlēts galvā titula ieguvējs un uzvarētāji atsevišķās nominācijās.