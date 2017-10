Slavenības un 'Mini' – sabiedrotais personības paspilgtināšanai

Pieminēšanas vērts arī ir fakts, ka "Mini" ir ļoti vērtīgs, ja to plāno pārdot izsolē. Pēc "Forbes" sniegtās informācijas, par labā stāvoklī esošu "Mini" kolekcionāri ir gatavi atdot no 12,7 līdz 21,3 tūkstošiem eiro (15-25 tūkstošus ASV dolāru). Protams, ja ar to braukusi kāda sabiedrībā atpazīstama persona, visticamāk, tas automašīnai piešķir papildu vērtību.

""Mini" ir īsts pilsētnieka auto, jo tā lieliskā vadāmība un pārredzamība ļauj ar to viegli manevrēt pilsētā, novietot pat visšaurākajās stāvvietās un tā dizains ir pietiekami unikāls, lai izceltu īpašnieka individualitāti. Iespējams, tāpēc to ir iecienījušas arī vairākas slavenības visā pasaulē," uzskata "Inchcape Motors Latvia" "Mini" zīmola vadītājs Jānis Cunskis.

Misters Bīns jeb aktieris Rovans Atkinsons

Visiem ir labi zināms savdabīgais Misters Bīns un viņa zaļais auto, par kuru viņš vienmēr īpaši rūpējās Seriālu "Mr.Bean" sāka translēt 1990. gadā, piecu gadu garumā tika radītas 15 sērijas un vairākas īsfilmas.

Šova 25 gadu jubileju Atkinsons nosvinēja, riņķojot apkārt Bakingemas pilij zaļajā "Mini Cooper". Performances laikā, gluži kā vienā no "Mr.Bean" sērijām, Atkinsons piesēja pie auto jumta atpūtas krēslu un ar slotas kātu regulēja kustību no jumta augšas.

Popdziedātāja Madonna

Arī amerikāņu popa ikona, dziedātāja Madonna ir "Mini" īpašniece. Viņas īpašumā ir bijuši vairākas šā zīmola automašīnas dažādās krāsās – koši sarkanā, melnā un tumši zilā. Viņai tik ļoti patīk "Mini", ka viņa pat apdziedāja to savā dziesmā par amerikāņu dzīvi jeb "American Life", dziedot "I drive my Mini Cooper and I'm feeling super-duper" (Es braucu ar savu "Mini Cooper" un jūtos izcili).

Džordžs Harisons un Pols Makartnijs

Interesanti, ka grupas "The Beatles" dziedātāji Pols Makartnijs un nu jau nelaiķis Džordžs Harisons abi brauca ar viena modeļa auto – "Mini Cooper S". Atšķirība tāda, ka Makartnija auto ir "Aston Martin California Sage Green Metallic" krāsā, bet Harisons savu auto lika pārkrāsot košās krāsās. Un 1967. gadā auto spēlēja simbolisku lomu filmas "Magical Mystery Tour" prezentācijas tūrē.

Foto: Publicitātes foto

Auto tad kļuva tik populārs, ka 2009. gadā "Mini" radīja Harisonam veltītu sērijas modeli, lai nosvinētu zīmola 50 gadu jubileju. Vēlāk auto izlika izsolē, kuras ienākumi tika atdoti Harisona 1973. gadā radītajai labdarības organizācijai "Material World Charitable Foundation".

Maiks Maijers kā Ostins Pauers

Vēl viena filma, kurā piedalās arī sportiskais "Mini", ir spiegu komēdija "Ostins Pauress un Zelta loceklis". Tajā aktieris Maiks Maijers, kas bija ne tikai galvenais varonis, bet arī filmas producents, braukāja apkārt ar "Mini", kas bija nokrāsots patriotiski kā britu karogs. Noskaties vienu no filmas spilgtākajām pakaļdzīšanās ainām:

Enco Ferrāri

Pārsteidzoši, taču "Mini" šarmam nespēja pretoties pat sporta auto "Ferrari" dibinātājs Enco Ferrāri. Pirms viņš radīja leģendāro luksusa un sporta sacīkšu auto, panākumiem bagātais vīrs deva priekšroku braukāšanai apkārt ar sešdesmito gadu "Mini Cooper". Viņš savam auto pasūtīja arī nelielu modifikāciju – metālisku krāsu un papildu gaismas.

Mērija Kvanta

Mērija Kvanta ir britu stila ikona un 60. gadu apģērbu modes jauninājuma – mini svārku – radītāja. Dizainere ir atklājusi ilgus gadus loloto noslēpumu par šā apģērba nosaukuma iedvesmas avotu. Izrādās, nosaukums nav radies, lai pasvītrotu svārku īsumu, bet gan uz to pamudināja dizaineres iemīļotā mašīna.

""Mini" bija mana pirmā automašīna. Tā bija melna ar melniem ādas sēdekļiem. Man šis auto ļoti patika, un es ar to lepojos. Tā bija gluži kā rokassomiņa uz riteņiem – vienkārši perfekti! "Mini" automašīna izcili saskanēja ar mini svārkiem – tie abi lieliski izskatījās, iedvesa optimismu un jaunības sajūtu un bija koķeti," kādā intervijā žurnālistiem atzinusi Kvanta.

Kristena Stjuarte

Lielākā daļa Kristenu Stjuarti atpazīst vampīru sāgas "Krēsla" dēļ, taču 2015. gadā viņa kļuva par pirmo amerikāņu aktrisi, kura saņēmusi prestižo Cēzara balvu par labāko otrā plāna tēlojumu kinolentē "Zils-Marijas mākoņi". Cēzara balva ir franču ekvivalents Oskara balvai. Savukārt viņas auto bieži vien ir piesaistījis paparaci uzmanību, ķerot kadrus ar aktrisi ikdienas gaitās.

Elija Vuds

Lai arī no ārpuses kādam varētu šī automašīna šķist tāda, kurā varētu ietilpt tikai hobits, "Gredzenu pavēlnieks" galvenās lomas atveidotāja Elija Vuda iecienītākais auto, kā izrādās, esot tieši "Mini". Kādā intervijā aktieris ir atzinis, ka ar šo auto vienmēr ir interesanti braukt – tas līkumos ir ļoti precīzs.

"Mini" radīja britu uzņēmums "British Motor Corporation" 1956. gadā. Pēc vairākām uzņēmuma restrukturizācijām un apvienošanām, 1969. gadā tas kļuva par individuālu zīmolu un tiek uzskatīts par britu kultūras sešdesmito gadu ikonu. 2000. gadā "Mini" zīmols pievienojās BMW grupai, kas paplašināja "Mini" markas piedāvājumu ar dažādu modifikāciju modeļiem.