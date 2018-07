Arī šogad arvien vairāk savu popularitāti lietotu automobiļu tirgū nostiprina "dīzeļi". Vairāk nekā 85% no ievestajiem vieglajiem pasažieru automobiļiem ir aprīkoti ar dīzeļdzinēju, kas ir par 3,4 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada, portālu "Delfi" informēja Auto asociācijā.

Arī ievestā automobiļa vecums palielinājies līdz 11 gadiem, kas ir par ceturtdaļu gada lielāks, un nemainīgi – Vācija ir pārliecinoša vairākuma automobiļu iepriekšējā reģistrācijas valsts. Gandrīz puse ievesto automobiļu nāk no Vācijas.

Šī gada pirmajā pusē par 6% ir samazinājies lietotu pasažieru automobiļu imports, un līdz 30. jūnijam tika ievesti nedaudz vairāk par 23 000 lietotu vieglo pasažieru automobiļu, kas ir par 1500 vienībām mazāk nekā gadu iepriekš attiecīgajā laika posmā.

Kur palika šie 1500 automobiļu pircēji? 400 nopirka jaunus auto no salona, bet atlikušie ap 1100 izvēlējās automobili nemainīt, jo, iespējams, cena automobilim ar nodokļiem nelikās vairs tik pievilcīga, lēš Auto asociācija.

Pagājušais gads bija pagrieziena punkts lietotu automobiļu tirgus kontrolē, jo no 2017. gada 1. janvāra tika ieviests automobiļa atsavināšanas aizliegums mazlietotiem auto līdz piecu gadu vecumam, lai atbildīgie dienesti varētu pārliecināties par automobiļa iegādes dokumentu atbilstību faktam.

Pieaug vidējais lietotā auto vecums

Šī gada pirmajā pusē par četriem mēnešiem ir pieaudzis vidējais importētā auto vecums. Kamēr vecuma grupā no piecus līdz septiņus gadus veciem automobiļiem ir novērojams reģistrācijas skaita samazinājums, tikmēr par trīs procentpunktiem palielinājies ievesto automobiļu apjoms vecumā virs 10 gadiem.

Jau pagājušais gads bija šīs vecuma grupas uzvaras gājiens. 2016. gadā vien 45% no ievestajiem spēkratiem bija virs 10 gadu vecuma. Šobrīd tie ir jau 58%. Automobiļa vecums iet roku rokā gan ar tā tehnoloģisko attīstību un drošības aprīkojumu, gan ar automobiļa fizisko nolietojumu, kā sekas var būt kas vairāk par galamērķa nesasniegšanu plānotajā laikā.

Topā pārbaudītas un iecienītas vērtības

Arī šī gada pirmā puse liecina, ka Latvijas lietotu automobiļu zīmolu tops nav piedzīvojis izmaiņas – "Volkswagen" (VW) ar 16,5% tirgus daļu ir pirmajā vietā, "Volvo" ar 14,4% ir otrajā vietā un "Audi" ar 13,5% - trešajā, kam seko BMW ar 11,7% tirgus daļu. Šo četru zīmolu dominance ir iespaidīga – šie zīmoli sastāda vairāk nekā pusi (56%) no visiem importētajiem automobiļiem.

Modeļu topā ir praktiski tie paši automobiļu modeļi ar divām izmaiņām – "Opel Astra" ir pametusi populārāko importēto automobiļu topu un devusi vietu "Volvo" flagmanim "XC90", kas pagājušajā gadā no TOP10 bija pazudis. Otra izmaiņa ir nedaudz izmainījušās pozīcijas topā. Pārsteidzošu izrāvienu no piektās uz otro vietu ir uzrādījis "VW Golf".

Šogad populārākie importētie lietoto auto modeļi ir "Audi A4" (1227 vienības), "VW Golf" (1038), "Audi A6" (1035), BMW 3. sērija (960), "VW Passat" (914), BMW 5. sērija (838), "Volvo V70" (803), "Volvo XC90" (520), "VW Touran" (479) un "Opel Zafira" (449).

Rietumeiropai ir konkurence

Jau tik ierastajam automobilim no Rietumeiropas sāk parādīties konkurence – Zviedrija, Dānija, Igaunija u.c. vēl nesen ne tik populāras auto iegādes valstis. Tiesa gan, auto no Dānijas un Zviedrijas ir vieni no visbiežāk odometru manipulācijai pakļautajiem automobiļiem, jo tikai ar lielu nobraukumu tie Latvijas iedzīvotājam ir pa kabatai, norāda Auto asociācija.

Stabils auto iegādes kanāls vēl joprojām ir Vācija, kas sastāda 48% no visiem importētajiem spēkratiem, otrā vietā ir Francija vairs tikai ar 10%.

Dīzeļdegvielas dominance palielinās

Kamēr jaunu automobiļu pircēji biežāk izvēlas auto ar benzīna dzinēju, tikmēr lietoto automobiļu pircēji arvien vairāk pērk dīzeļus. Ar dīzeļdzinēju aprīkoti ir vairāk nekā 85% no ievestajiem automobiļiem, kas ir par 3,4 procentpunktiem vairāk nekā pērn.

Šī gada pirmajā pusē ir reģistrēti 22 lietoti elektromobiļi, kas ir par piecām vienībām vairāk nekā pērn, tādējādi uzrādot 47% piegumu lietotu elektromobiļu reģistrācijās. Populārākie ir bijuši "Nissan Leaf" ar pieciem reģistrētiem automobiļiem, kam seko "Citroen C-Zero" ar četriem, un trešajā vietā ir "BMW i3" un "Tesla Model S" ar trim spēkratiem no katra zīmola.