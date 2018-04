8. aprīlī Ķīpsalā ar tradicionālo kopīgo auto signalizēšanu veiksmīgi noslēdzās Baltijas lielākais autodzīves notikums – starptautiskā autoindustrijas izstāde "Auto 2018", kas atkal pēc 11 gadiem notika trīs hallēs.

Šogad izstādi trīs dienu laikā apmeklēja 38 092 interesenti, no kuriem 33% bija speciāli aicināti nozares profesionāļi un biznesa klienti. No kopējā apmeklētāju skaita 22% bija ģimenes ar bērniem, 33% – pieaugušie, 12% – studenti un pensionāri.

Izstāde "Auto" apvieno četras tematiskās sadaļas – "Auto", "Transporta tehnika", "Auto mehānika" un "Auto Exotica". Jaunākos automodeļus, tūninga šedevrus, klasiskos spēkratus, komerctransportu, autoservisu aprīkojumu, instrumentus un citus autoindustrijas jaunumus demonstrēja 219 izstādes dalībnieki no 12 valstīm: Baltkrievijas, Čehijas, Francijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Itālijas, Polijas, Somijas, Vācijas, Zviedrijas un, protams, Latvijas.

Izstādē "Auto 2018" vairāki jaunie automobiļi piedzīvoja Baltijas mēroga pirmizrādi – spilgtākā zvaigzne no tām bija pasaulē visātrākais sērijveida apvidus automobilis "Lamborghini Urus", kas spējīgs paātrināties līdz 305 km/h. Vēl Baltijas tirgū savu debiju tieši izstādē "Auto 2018" piedzīvoja jaunās paaudzes elektromobilis "Nissan Leaf", sportiskais hečbeks "Renault Megane R.S." un pilnpiedziņas hibrīda auto "Suzuki Swift Hybrid".

Šogad izstādes "Auto" organizatori iedibināja jaunu tradīciju – tika noskaidrots izstādes visaktīvākais dalībnieks sociālajos tīklos. "Auto 2018" ceļojošo kausu un titulu "Sociālo tīklu čempions" saņēma "Volkswagen" dīlercentrs "Moller Auto Krasta".

Neskaitot jaunos automodeļus, izstādē "Auto 2018" bija eksponēts arī komerctransports un specializētā tehnika, no kuras vislielāko apmeklētāju uzmanību piesaistīja bruņumašīna "Sisu GPT" – tūlīt pēc izstādes Somijas ražotājs šo 16 tonnas smago militāro transportlīdzekli izsniedza Latvijas armijai izmēģinājumiem poligonā.

Savukārt autosporta fanus Ķīpsalā īpaši priecēja aptuveni pusmiljonu vērtais "Toyota Hilux" sacīkšu pikaps, ar kuru lietuvietis Benedikts Vanags piedalījās un veiksmīgi finišēja šīgada Dakaras rallijreidā. Tāpat izstādē bija apskatāma rallija "Škoda Fabia R5" un rallijkrosa RX2 klasei sagatavotā "Ford Fiesta", kā arī drifta un autošosejas sacensību spēkrati.

Jau tradicionāli izstādē "Auto" noritēja konkursa "Jaunais automehāniķis" fināls. Šogad uz Polijas superfinālu jau 14. maijā dosies Latvijas konkursa "Jaunais automehāniķis 2018" 1. vietas ieguvējs Emīls Ēriks Rūters no Jelgavas tehnikuma, 2. vietas ieguvējs Artūrs Rjabčenkovs no Rīgas Tehniskās koledžas un 3. vietas ieguvējs Kristaps Rosvalds no Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālās struktūrvienības.

Tomēr viskrāšņākā un visapspriestākā ir autoizstādes sadaļa "Auto Exotica", kurā pulcējas vietējo un ārvalstu autoklubu pārstāvji, tiek izstādīti gan tūninga spēkrati, gan klasiski restaurētie auto.

Izstādē tika noskaidroti un apbalvoti konkursa "Auto Exotica Awards 2018" uzvarētāji. Par visievērojamāko auto "Auto Exotica" ekspozīcijā tika atzīts un "Best Car of the Event" titulu ieguva Latvijā pazīstamā dragreisa braucēja Ilmara Zausajeva uzņēmumā pārbūvētais amerikāņu klasiskais 1973. gada muskuļauto "Dodge Charger" ar 800 ZS.

Par vislabāko pārbūvēto spēkratu žūrija atzina no Zviedrijas atbraukušo uz 1953. gada "Hudson Hornet" bāzes taupušo louraideri, kas aprīkots ar mūsdienīgiem tehniskajiem mezgliem, tostarp 350 ZS jaudīgu V8 motoru. Balvu "Best Custom Car" saņēma šī auto īpašnieks Karls Johans Johansons.

Vēl no interesantākajiem "Auto Exotica" spēkratiem balvu "Best Ratystyle" saņēma no Vācijas atbraukušais "VW Vento", ko īpašnieks pārveidojis mūsdienās populārajā tūninga novirzienā. Savukārt par ekstraordināro auto žūrija izvēlējās un balvu "Best Extraordinary Car" balvu piešķīra vietējam metālmāksliniekam Normundam Bērziņam, kurš 90. gadu "Mercedes SLK" rodstera dizainu ir pārveidojis pēc līdzības ar padomju "GAZ 21".

"Auto Exotica Awards 2018" balvas tika piešķirtas vairāk nekā 10 dažādās nominācijās automobiļu īpašniekiem, autoklubiem un izstādes laikā rīkoto šovu autoriem.

"Auto 2018" organizatori īpaši bija parūpējušies par izklaides iespējām gados jaunākajiem apmeklētājiem. Visās trīs izstādes dienās Bērnu izklaides zonā varēja satikt draudzīgo transformeru Kameni un apskatīt kosmosa sāgas "Zvaigžņu karu" stilā ieturētu automobili, kam virsbūves apgleznojums vien izmaksājis 20 tūkstošus eiro. Tāpat bija iespēja vecākiem kopā ar bērniem izbraukt ar retro stila elektroautomobiļiem.

Nākamā izstāde "Auto 2019" notiks 2019. gadā no 12. līdz 14. aprīlim Ķīpsalā.

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".