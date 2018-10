Automašīnu riepu nolietojums dažādās valstīs tiek vērtēts atšķirīgi: vienās automašīna var piedalīties satiksmē, kad protektora atlikušais dziļums ir 2 mm, citās 3 mm ir par maz. Riepu speciālisti Latvijā vienprātīgi piekrīt citam skaitlim – 5 mm. Lai arī riepu ražotāji nodrošina, ka līdz likumīgi atļautajai robežai – 4 mm – tās pilnībā veic savas funkcijas, pirms ziemas sezonas protektoru vajadzētu pārbaudīt. Ja tā dziļums ir mazāks par 5 mm – tās labāk utilizēt, bet automašīnai uzstādīt jaunas riepas.

"Protektora dziļums jaunām automašīnas riepām parasti ir apmēram 8 milimetri, tāpēc līdz likumīgi atļautajai robežai lielākā daļa autovadītāju tās nolieto 3–5 gadu laikā. Pirms ziemas riepu montāžas autovadītājiem iesaku pārbaudīt riepu protektora dziļumu un neriskēt sākt braukt ar 4,5 vai 5 mm – labāk bīstamajai sezonai, kad saķere ir īpaši svarīga, iegādāties jaunas riepas. Šādu riepu protektors sezonas beigās būs nolietots līdz 4 mm vai vēl vairāk, un tas ir ļoti bīstami," saka "Goodyear" riepu tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs Mārtiņš Grīnbergs.

Viņš piebilst, ka vecu riepu montāža uz aizmugurējās ass un jaunu riepu montāža uz priekšējās ass nav labs risinājums. Visiem automašīnas riteņiem ir jābūt labai saķerei, un nav ass, kura būtu mazāk svarīga par otru.

Atšķirība mērāma automašīnas garumā

Vienu no vislabākajiem pētījumiem pēdējā gada laikā, salīdzinot dažādas riepas atbilstoši to nolietojuma līmenim, veica vācu izdevums "Auto Bild". Pagājušajā ziemā viņi dažādos apstākļos testēja jaunas, līdz 4 mm un līdz 2 mm nolietotas vienu un to pašu modeļu riepas – starp testa riepām bija gan vasaras, gan ziemas, gan universālās riepas. Rezultāti konkrētās sacensībās atšķīrās – dabiski, ka ziemas riepas uz sniega darbojās labāk par vasaras riepām, taču procentuālais veiktspējas kritums, riepām nolietojoties, ir līdzīgs.

Pirmais tests – bremzēšana uz sniega. Jaunas ziemas riepas no 50 km/h līdz 0 km/h apstājas, nobraucot 29,1 m, līdz 4 mm nolietotas riepas – 33,5 m, bet līdz 2 mm nolietotas riepas – 34,9 m. Atšķirība neizskatās liela, taču tas ir pilsētā atļautais ātrums, bet bremzēšanas ceļa atšķirība starp 8 un 4 milimetriem ir 4,4 metri – tas ir automašīnas vidējais garums. Riepa ar 2 mm dziļu protektoru apstājas pat 5,8 m tālāk, salīdzinot ar jaunu, bet tas jau ir vairāk par mikroautobusa garumu.

Vadāmības īpašības testā uz sniega tika mērītas, novērtējot, pie kāda ātruma ar konkrētajām riepām apautā automašīna pagriezienā sāk slīdēt. Šeit atšķirība ir tikai apmēram 10 procentu, taču tā ir ļoti svarīga – piemēram, braucot pilsētā ar atļauto ātrumu (50–60 km/h), tādas automašīnas, kas aprīkota ar jaunām ziemas riepām, kustības virzienu, pēkšņi pamanot šķērsli, būs iespējams izlabot. Ar lietotām riepām, kuru protektora dziļums ir 2 mm, to izdarīt neizdosies.

Kāda ir atšķirība uz slapja ceļa seguma? Vēl lielāka. Jāatzīmē, ka riepu ar mazāku protektoru akvaplanēšanas ātrums ir lielāks, tāpēc savaldīt automašīnu ir grūtāk.

Ieteicams novērtēt sezonas ilgumu

Dabiski, ka, riepām nolietojoties, automašīnu uzrādītie rezultāti kļūst sliktāki, taču iepriekš aprakstītais un līdzīgi testi atklāj citu lietu –, protektora dziļumam pietuvojoties atļautajai robežai, īpašību pasliktināšanās notiek ļoti ātri. Uz sausa seguma tā nav tik ievērojama, taču uz sniega – rēķināma metros. Bet, salīdzinot vadāmības īpašības, riepu nolietojums no 8 mm līdz 4 mm automašīnas īpašības ietekmē līdzīgi kā nolietojums no 4 mm līdz 2 mm.

Īpaši liela īpašību atšķirība ir uz slapja ceļa seguma, bet tieši tāds visbiežāk sastopams Baltijas valstīs.

"Atšķirība starp jaunām un lietotām riepām ir liela. Vairumā testu riepu īpašības, protektora dziļumam samazinoties no 8 mm līdz 4 mm, pasliktinās ļoti niecīgi, bet vēlāk pasliktināšanās notiek ļoti ātri. Tāpēc riepu ražotāji iesaka riepas nomainīt, negaidot pēdējo "legālo" robežu, un uzstādīt jaunas, kamēr braukšana vēl nerada šaubas par drošību," rezultātus komentē Grīnbergs.

Šī iemesla dēļ nav vērts montēt ziemas riepas, kuru protektora dziļums jau ir samazinājies līdz 5 mm. Sezonas vidū tas būs samazinājies līdz 4 milimetriem, vēlāk varbūt vēl vairāk, un braukšana ar šādu automašīnu būs ne tikai juridiski nelegāla, bet arī absolūti nedroša.