Apgalvojumam, ka ceļu satiksmes drošība ir svarīga ne tikai katram autobraucējam individuāli, bet arī uzņēmumiem, piekritīs ikviens. Neapmācīti darbinieki, risku vadības trūkums, vājš tehniskais nodrošinājums un nekvalitatīva transportlīdzekļa uzturēšana autoparkos var radīt virkni problēmu. Ļaunākajā gadījumā – tas var būt viens no iemesliem, kāpēc tiek izraisīts ceļu satiksmes negadījums, kas var ne tikai beigties bēdīgi autovadītājam, bet arī ietekmēt uzņēmuma reputāciju un nest būtiskus finansiālus zaudējumus.

Labākie autoparki šos faktorus ļoti labi pārzina. Lielākā daļa tos arī ievēro un īsteno, tomēr nereti tiek piemirsta kāda būtiska sadaļa – uzticamu sadarbības partneru izvēle. Kāpēc tas ir svarīgi?

Pirmkārt, tikai lielu autoparku uzturētāji gandrīz visas tam nepieciešamās funkcijas spēj veikt paši. Arī šādos gadījumos, piemēram, tehniskā nodrošinājuma iegādei vajadzēs atrast piemērotu partneri, kas spēs nodrošināt kvalitatīvu produktu.

Otrkārt, uzticamu partneru izvēle ilgtermiņā ietaupa gan laiku, gan naudu. Noteikti daudzi ir "apdedzinājušies" ar vislētāko cenu piedāvājumu vai nereāliem darbu izpildes termiņu solījumiem. Gala rezultātā tas nereti ir izmaksājis dārgāk un prasījis vairāk laika, lai problēmas atrisinātu.

Treškārt, daudzi uzņēmumi neiedomājas, ka droša autoparka uzturēšana ir ne tikai viņu pašu, bet pastarpināti arī sadarbības partneru atbildība. Izvēloties uzticamu piegādātāju, tas nepārtraukti domās par to, kā uzlabot servisu un nodrošināt labāko pakalpojumu un produktu. To apstiprina arī "Deloitte" 2016. gadā veiktais pētījums, kurā gandrīz 60 procenti uzņēmēju atzīst, ka ārpakalpojumu izmantošana ietaupa līdzekļus un vēl 20 procenti atzīst, ka tas palīdzējis arī uzlabot efektivitāti.

Piemērs tam ir arī "Statoil", kas nekad nepiegādās klientam neatbilstošas kvalitātes degvielu, tāpēc arī pāreja uz arktiskās dīzeļdegvielas klasi notiek savlaicīgi. Arī šobrīd "Statoil" piedāvā tikai tādu arktiskās degvielas klasi, ar kuru nav riska braukt arī ļoti lielā salā. Tā ir atbildība, kuru mēs uzņemamies pret partneri, attiecīgi arī mēs rūpējamies par to, lai uzņēmuma autoparks ir drošs.

Taču te ir svarīga nianse – augstu atbildības līmeni var prasīt tikai no uzticama partnera. Īpašs prieks ir par to, ka pēdējos gados prasības pret degvielas piegādātājiem ir augušas un cena vairs netiek izvirzīta kā vienīgais izvēles kritērijs.

Kopumā skaidrs ir viens – labāko rezultātu varam iegūt sadarbojoties. No vienas puses, mēs nodrošinām augstas kvalitātes produktu, no otras – jūs regulāri rūpējaties par savu autoparku. To, ka veiksmīga sadarbība ir iespējama, pierāda arī labās prakses piemēri, ar kuriem varam iepazīties "Balta" gada balvas konkursā "Drošākais uzņēmuma autoparks".