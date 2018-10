"Man pat ir pirmās atmiņas saistībā ar vecajiem auto – man bija divi gadi, kad vectēvs piesēdināja pie stūres. Un tas bija pie 1935. gada "DKW F5" stūres. Es vēl kā šodien atceros, ka man visu laiku uz grāvi vilka to mašīnu," atmiņās dalījās Frīdenbergs.

Valtera vectēvs, kurš bijis ceļubūves inženieris, vienmēr pēc darba pa taisno devies uz garāžu apčubināt savu tehniku, par ko vecāmāte vienmēr bārusies, ka beidzot arī kaut kas dārzā būtu jāizdara.

Valteram mantojumā atstātais "Hanomag 1,3 Liter" ir 30. gadu beigu vācu automobilis, kas tapis starppilsētu satiksmei pa tobrīd jaunuzbūvētajiem Vācijas autobāņiem. Neskatoties uz motora pieticīgo 1,3 litru darba tilpumu un 32 ZS jaudu, folksvāgena "vabolei" līdzīgais 970 kilogramu smagais auto bija spējīgs paātrināties līdz 115 km/h, kas tajos laikos bija ievērojams rezultāts ģimenes automobilim.

"Ar to ir interesanti braukt, ņemot vērā to, ka pārnesumkārbai nav sinhronizatora – starp transmisijas pārslēgšanu pie atlaista sajūga ir vēl nedaudz jāpagāzē," raidījumam "Ātruma cilts" stāstīja Frīdenbergs.

Neskatoties uz automobiļa samērā kompaktajiem virsbūves gabarītiem (auto kopgarums ir 4,23 metri), tā salons ir visai ietilpīgs. Frīdenbergs atklāj, ka tajā ir braukts pat piecatā.

"Automašīnai ir kaut kas vairāk nekā tikai tā bleķa kaste, tai ir kaut kāda dvēsele. Cilvēki to ir būvējuši savām rokām, ielikuši tajā kaut ko no sevis. Varbūt tāpēc mēs šodien tās robotu būvētās mašīnas mazāk mīlam," iespaidos dalījās Frīdenbergs. "Kaut kas tajā visā ir tāds, ka iesēdies un jūties citādi."

"Šeit nav darba stundu, šeit nav ieliktās naudiņas – šeit nav nekā no tā, kas ir izsakāms skaitļos. Te ir kaut kā daudz vairāk un daudz nopietnāk. Es nevaru šobrīd iedomāties, ka ieliktu kādā portālā pārdošanas sludinājumu par "tik un tik". Nē! Es pat nezinu, cik tas auto maksā – es neesmu ne interesējies, ne arī man tas ir svarīgi. Tas ir kaut kas tāds, kas ir atstāts mantojumā no vectēva, ko viņš mīlēja ar visu sirdi un dvēseli. Es pēc labākās sirdsapziņas to centīšos tā arī turpināt. Laiki var būt visādi, bet šis noteikti būs pēdējais, no kā es domāšu atteikties un atvadīties," pirms četriem gadiem teica Valters Frīdenbergs.

Valtera Frīdenberga no vectēva mantoto "Hanomag 1,3 Liter" joprojām var apskatīt Rīgas Motormuzeja filiālē Bauskā, kas atrodas pie "Via Baltica" šosejas, pagriezienā uz Mežotni.