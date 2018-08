Amerikāņu elektromobiļu ražotājs "Tesla Motors" cīnās ar finansiālām grūtībām, ražošanas plānu izpildi un kvalitātes kontroles problēmām. Tā rezultātā krītas uzņēmuma akciju cena un nozares eksperti, kā arī mediji izdara psiholoģisku spiedienu uz "Tesla" vadītāju Īlonu Masku, kurš nonācis jaunās diskusiju krustugunīs.

Nesenā intervijā izdevumam "The New York Times", Masks izteicās, ka neplāno atkāpties no vadītāja amata un piebilda – "ja zināt kādu, kurš šo darbu varētu darīt labāk par mani, tad dodiet ziņu. Šis cilvēks pārņet grožus varēs kaut tūlīt".

Ņemot vērā, ka bijušais koncerna "General Motors" viceprezidents Bobs Lutcs ir viens no asākajiem "Tesla Motors" un Īlona Maska kritiķiem, tad tālrādes kanāls CNBC vērsās tieši pie viņa prasīt komentāru.

"Īlons ir noguris, viņš ir izpumpējies," pēc vārda azotē nav jāmeklē Lutcam, "viņam noteikti ir kādas emocionāla rakstura problēmas. Es uzskatu, ka pareizs risinājums "Tesla" kompānijai būtu viņu atstādināt no ikdienas darbu organizācijas".

"Pēc manām domām, "Tesla" valdei būtu jārīkojas un jāatrod jauns uzņēmuma vadītājs. Protams, Īlons nebūtu jāatlaiž pilnībā – viņu var paturēt kā vizionāru, kā kompānijas reprezentatīvo vadītāju, izrādīt viņam godu un cieņu, kādu pelnījis kā kompānijas dibinātājs," turpina autoindustrijas veterāns Lutcs, "tomēr kompānijai ir nepieciešama profesionāla vadība un tā ir nepieciešama tūlīt".

Bobs Lutcs ir dzimis Šveicē un savas karjeras laikā bijis BMW un "Ford" viceprezidents, bijis "Chrysler" vadībā un pirms pensionēšanās bijis "General Motors" koncerna viceprezidents.