Pētījuma dati liecina, ka 17% vīriešu un 7% sievietes lietoto automobili izvēlas zemāko tā uzturēšanas izmaksu dēļ, kas nozīmē, ka absolūti lielākai daļai auto pircēju auto izvēles kritērijs ir kas cits – auto cena, nobraukums un gads, ērtums un praktiskums un, protams, būtisku lomu spēlē emocionālā auto patikšana, ko pierāda arī pētījuma dati par rīdzinieku auto iegādes paradumiem. 33% norāda, ka pērkot savu pašreizējo lietoto automašīnu, tās uzturēšanai (apkope, remonti, eļļas un filtru nomaiņa, apdrošināšana, neskaitot degvielu) gadā plānoja tērēt no 100 līdz 300 eiro. 23% plānoja tērēt no 301 līdz 500 eiro un tikai 8% no 501 līdz 700 eiro.

"Pētījuma dati mums parādīja, ka 77% cilvēku tērē līdz 500 eiro vairāk, kā bija plānojuši, lietota auto uzturēšanai. Šīs tendences norāda, ka vai nu iegādes brīdī auto tika nepareizi tehniski pārbaudīts, vai arī tirgotājs nav bijis līdz galam atklāts pret pircēju. Jāsaprot, ka šī nozare ir ļoti aktīva, tāpēc potenciālajiem auto pircējiem jābūt ļoti uzmanīgiem, iegādājoties lietotu auto, jo ne vienmēr pirkuma brīdī būs uzticams pārdevējs un labs auto," norāda "Bigbank" Latvija vadītājs Ģirts Kurmis.

Papildus izdevumi, ar ko nebija rēķinājušies pircēji, var būt saistīti ar to, ka ļoti neliela daļa cilvēku pirms auto iegādes to rūpīgi pārbauda, jo 48% uzticas pārdevējam un tā sniegtajam atzinumam par auto stāvokli. Dati liecina, ka 69% Latvijas mājsaimniecību pieder savs auto, no kuriem 70% gadījumu auto vecums ir desmit un vairāk gadi, un tikai 6% gadījumu auto ir līdz trīs gadus vecs. Vidējā aizņēmuma summa auto kredītam bankā "Bigbank" ir 5000 eiro, kas ļauj iegādāties vidēji lietotu automobili, kura tehniskie rādītāji var arī nebūt teicamā stāvoklī, līdz ar to ar papildus izdevumiem, protams, ir jārēķinās. Lai arī Rīgā ir pieci sabiedriskā transporta veidi ar labu pārklājumu, vēl joprojām 68% mājsaimniecību ir savs auto un tikai 32% mājsaimniecību atzīst, ka viņiem nav auto. Tas liecina, ka auto ne vienmēr ir racionāls, bet arī emocionāls pirkums.

Kopumā aptaujā tika aptaujāti 700 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem.