Lai radītu individuālu tēlu uz ceļa, autobraucēji mēdz izvēlēties matētu auto krāsu, gan aplīmējot auto ar vinila plēvi, gan iegādājoties auto, kura matētais krāsojums radīts jau rūpnīcā. Šāds auto noteikti izcelsies starp citiem spēkratiem, taču visam ir arī sava praktiskā puse – auto kopšana un mazgāšana, īpaši Latvijas laikapstākļos, kad lietus un dubļi gana bieži vērojami visos gadalaikos.

Kur mazgāt matētu auto? Vai to var droši darīt ikvienā Latvijas automazgātavā? Kā izvairīties no situācijas, kad auto vai tā matētās daļas pēc mazgāšanas kļūst pleķainas? Lai gūtu atbildes uz šiem jautājumiem, "Volkswagen komerctransports" apzināja populārākās automazgātavas.

Tikai 5% no visām aptaujātajām automazgātavām tika saņemtas noraidošas atbildes, proti, ka matētas krāsas auto pie viņiem nav iespējams nomazgāt, visās pārējās darbinieki laipni aicināja droši braukt un mazgāt savu spēkratu. Jāpiebilst, ka atbildes uz jautājumiem, kā tieši tiks mazgāts matētais auto un vai tā mazgāšana atšķiras no lakota auto mazgāšanas, atšķīrās.

19% automazgātavu matētus un lakotus auto mazgā vienādi

19% gadījumos automazgātavu pārstāvji minēja, ka pakalpojumu klāstā ir arī matētu auto mazgāšana, viņi arī piebilda, ka matētas krāsas auto mazgāšana ne ar ko neatšķiras no parasta auto mazgāšanas, proti, tiek izmantota tā pati auto ķīmija un šampūni.

Lielākā daļa (38%) respondentu skaidroja, ka matētas krāsas auto mazgāšanai jāizmanto atšķirīga ķīmija un šampūni, kuriem ir pavisam citādāks sastāvs, salīdzinot ar lakoto auto mazgāšanas līdzekļiem. Tāpat viņi paskaidroja, ka pleķus uz matētā krāsojuma var atstāt gan abrazīvs priekšmazgātājs, gan pārāk spēcīga ķīmija, un piebilda, ka ne visos gadījumos bojāto krāsojumu var labot.

Mazgāt ar rokām vai automātiski

19% gadījumu automazgātavu pārstāvji norādīja, ka galvenā mazgāšanas atšķirība ir mazgāšanā ar rokām, proti, lai izvairītos no auto krāsas sabojāšanas, to jāmazgā ar rokām, nekādi īpaši šampūni neesot nepieciešami. 4% gadījumu tika minēts, ka var izmantot to pašu auto ķīmiju, ko ikvienai automašīnai, taču atšķirība ir dozēšanā.

Liela daļa respondentu – 20% no aptaujātajām automazgātavām uzsvēra, lai nesabojātu matētas krāsas auto, to drīkst mazgāt tikai ar līdzekļiem, kas nesatur vasku, silikonu un attaukotājus, taču nav būtiskas nozīmes, vai mazgā ar rokām vai automātiski.

"Mēs savā ziņā pārsteidzām visus ar uzdrošināšanos pick up segmentā piedāvāt ne tikai V6 dzinēju, bet arī matēto krāsojumu. Mums par pārsteigumu matētā krāsa nav nemaz tik niķīga – putekļu nosēdumi ir pat mazāk pamanāmi nekā uz lakotām virsmām. Vienīgais – daži mazgāšanas ieteikumi no rūpnīcas, proti, izvēlēties "maigāku attieksmi", jāizvairās no "cietajām birstēm" un uzmanīgāk jārīkojas ar augstspiediena mazgāšanu, tajā pašā laikā var izmantot arī vaska vai "nanovaska" pārklājumu. Tas strādā un turas lieliski," piebilst "Volkswagen komerctransporta" zīmola vadītājs Baltijas valstīs Māris Zoltners.

Auto zināmā mērā ir tā īpašnieka vizītkarte, un, ja reiz ir izvēlēts īpašs auto, tam nepieciešama arī īpaša kopšana. Kopumā veiktā aptauja liecina, ka lielākajā daļā Latvijas automazgātavu darbinieki matēto auto mazgāšanai pielieto atšķirīgas metodes, ja salīdzina ar lakotajām automašīnām, taču domas par to, kā mazgāt matētas krāsas auto, dalās.

Aptaujas ietvaros tika apzinātas populārākās automazgātavas lielākajās Latvijas pilsētās – Rīgā, Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā un citviet.