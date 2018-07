Otrās paaudzes " BMW X4" ir viens no šāgada gaidītākajiem Bavārijas autoražotāja jaunumiem, jo tā dizains būtiski atšķiras no iepriekšējās paaudzes modeļa, turklāt šīs atšķirības ir tik izteiktas, ka šo var uztvert par klasi augstāku automašīnu, uzsver "Inchcape Motors Latvia" BMW grupas vadītājs Ivars Norvelis.

Kā uzsver pats ražotājs, tad pilnīgi jaunā "BMW X4" individuālo raksturu izceļ uzlabotā vadāmība un braukšanas dinamika, eksterjers, kas uzsver automašīnas "sportiskos instinktus", elegants "premium" interjers un mūsdienīgas tehnoloģijas. Ekstravaganto "Sports Activity Coupe" auru pastiprina "M Performance" modeļu versijas.

Pēc Norveļa paustā, šis BMW X4 tiešām ir īpašs, jo pēc ilgiem laikiem BMW spēkrata dizains izteikti atšķiras no iepriekšējās paaudzes. "Eksterjerā var redzēt vairākus zīmolam pilnīgi jaunus risinājumus, piemēram, aizmugurējā daļā garenās lampu svītras. Tas vēl vairāk izceļ kopējo auto izskata "svaigumu"," skaidro Norvelis.

BMW modeļiem raksturīgās "plecu" līnijas ir kļuvušas vēl skaidrākas un izteiktākas, bet jumta izliekums tieši pretēji – maigāks. Salīdzinājumā ar savu priekšteci, jaunais "BMW X4" ir kļuvis par 81 mm garāks, sasniedzot 4752 mm, bet riteņu garenbāze – par 54 mm garāka (tagad – 2864 mm), kopējais auto platums palielinājies par 37 mm (kopā 1918 mm). Viss kopā tas veido pamatīgu un vienlaikus atlētisku siluetu.

Tikmēr interjerā "BMW X4" demonstrē sportisku eleganci, domājot gan par detaļām un augstākās kvalitātes apdares materiāliem, gan par autovadītāja ērtībām un drošību. Piemēram, zemāks "Sensatec" instrumentu panelis un paaugstināta vadītāja sēdvieta nodrošinās īpaši pārliecinošu auto vadību. Kamēr jaunā dizaina sporta sēdekļi ar auduma vai ādas apdari, kontrastējošām šuvēm un kāju balstiem piešķir papildu sportiskuma auru. Turklāt ir pieejamas plašas papildu aprīkojuma iespējas.

Auto nav zaudējis Bavārijas zīmolam raksturīgo funkcionalitāti – ietilpīgas durvju kabatas, krūžu turētāji un dažādas citas glabātuves, trīs pilna izmēra sēdvietas aizmugurē ar vairāk vietu kājām, kā arī lielāks bagāžnieka tilpums - no 525 litriem (par 25 litriem vairāk) līdz pat 1430 litriem (par 30 litriem vairāk).

Jaunais "BMW X4" aizvietos pirmās paaudzes modeli, kuram kopš tā klajā laišanas brīža 2014. gadā ir bijuši izcili panākumi. Līdz šim visā pasaulē pārdoti vismaz 200 tūkstoši šā "Sports Activity Coupe" modeļa spēkratu.

"Kaut arī otrās paaudzes "BMW X4" ir kļuvis lielāks savos izmēros, tas ir par 50 kilogramiem vieglāks nekā iepriekš, jo modeļa konstrukcijā izmantots vairāk alumīnija un īpaši izturīgs tērauds. Tas ļāva gan samazināt masu, gan uzlabot auto izturību ekspluatācijas gaitā un avārijas gadījumā," skaidro Norvelis.

Masas samazinājums kopā ar īpaši zemo smaguma centru, adaptīvo "M" balstiekārtu, stingro un sportisko stūrēšanu nodrošina izcilu auto stabilitāti, maksimālu precizitāti manevros un vieglu vadāmību.

"Ir uzlabota arī automašīnas aerodinamika. Pašlaik jaunais "BMW X4" savā kategorijā ir uzstādījis jaunu latiņu ar aerodinamiskās pretestības koeficientu 0,30," piebilst Norvelis.

Jau tagad šis "premium" "Sports Activity Coupe" kategorijas auto ir apskatāms un pieejams BMW salonā Rīgā. Tā cena standarta komplektācijā ir, sākot no 46 750 eiro.

Pircējiem Latvijā "BMW X4" būs pieejams gan ar benzīna, gan dīzeļa dzinējiem četrās dažādās versijās: četru cilindru dīzeļa dzinējs "xDrive 20d" (kombinētais degvielas patēriņš 5,4-5,6 l / 100 km, kombinētās CO2 emisijas 142-149 g / 100 km) ar maksimālo jaudu 190 ZS un "xDrive 30d" (kombinētais degvielas patēriņš 5,9-6,2 l/100 km, kombinētās CO2 emisijas 156-163 g/100 km) – 265 ZS, kā arī četru cilindru benzīna dzinējs "xDrive 20i" (kombinētais degvielas patēriņš 7,1-7,3 l/100 km, kombinētās CO2 emisijas 163-168 g/100 km) – 184 ZS un "xDrive 30i" (kombinētais degvielas patēriņš 7,2-7,3 l/100 km, kombinētās CO2 emisijas 164-168 g/100 km) – 252 ZS.

Būs pieejamas arī divas īpaši jaudīgas versijas "M40i" un "M40d". Pirmajā gadījumā spēkrats savu 353 ZS jaudu smeļas no sešu cilindru turbo benzīna dzinēja (kombinētais degvielas patēriņš 9,0-9,2 l/100 km, kombinētās CO2 emisijas 209-213 g/100 km), bet otrajā – sešu cilindru dīzeļa dzinējs ģenerē 326 ZS (kombinētais degvielas patēriņš 6,4-6,6 l/100 km, kombinētās CO2 emisijas 170-173 g/100 km).

Visiem modeļiem būs iebūvēta astoņu pakāpju "Steptronic" pārnesumkārba un "xDrive" pilnpiedziņa.

"BMW X4" var lepoties gan ar plašu jaunāko tehnoloģiju, braukšanas palīgsistēmu un "BMW ConnectedDrive" jaunāko pakalpojumu klāstu. Būtiskākie jauninājumi ir braukšanas palīgsistēma "Plus", kas ietver arī aktīvo kruīzkontroli "Stop & Go" funkciju, sānu sadursmes brīdinājuma sistēmu, gājēju pārejas un krustojumu brīdinājuma sistēmas. Jaunais "Parking Assistant Plus" ietver "Top View", "Panorama View" un "3D View" funkcijas.

Tikmēr informācijas un izklaides sistēma "iDrive" ir kļuvusi vieglāka, skaidrāka un informatīvāka. Automašīnas vadītājs to var pārvaldīt gan izmantojot skārienjūtīgo ekrānu, "iDrive" kontrolleri, kā arī uzlaboto balss un žestu vadības sistēmu. Savukārt BMW "Head-up" displejs tagad ir pieejams pilnkrāsu režīmā – tas atainos svarīgāko braukšanas informāciju vadītāja acu priekšā, ļaujot pilnībā koncentrēties ceļam.