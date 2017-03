Šī ir otrā "TopGear" radījuma sezona pēc tam, kad to pameta nu jau leģendārie autožurnālisti Džeremijs Klārksons, Ričards Hamonds un Džeimss Mejs, kuri tagad "Amazon Prime" video servisā veido jaunu automobiļu raidījumu "The Grand Tour".

Iepriekšējā "TopGear" sezona ne tikai piedzīvoja strauju TV auditorijas kritumu, bet arī skatītāju nežēlīgu kritiku Krisa Evansa dēļ, kurš visu laiku skaļi bļaustījās, apvēmās ātros automobiļos un visu raidījuma sezonu valkāja vienu un to pašu apģērbu. Rezultātā Kriss Evanss raidījumu sezonas beigās pameta.

Šobrīd "TopGear" vada līdzšinējā Krisa Evansa komanda, kurā vadību uzņēmies Mets Leblāns. Šīs pārmaiņas silti uzņēmuši skatītāji, kuri saka, ka beidzot "TopGear" atkal ir ar prieku skatāms raidījums, par ko liecina ne tikai britu preses pozitīvā kritika šodien, bet arī virkne skatītāju atsauksmes sociālājā tīmeklī "Twitter".

"TopGear" jaunā, nu jau 24. sezona debitēja ar 2,4 miljoniem skatījumu, kas ir kritums no 4,3 miljoniem, kad "TopGear" pērn debitēja jaunajā formātā ar Krisu Evansu vadībā. Jāatzīmē, ka Krisa Evansa laikā "TopGear" reitingi turpināja kristies, sasniedzot visu laiku silktākos rezultātus, tādēļ jaunās sezonas "zemais starts" ir pat normāls.

"TopGear" jaunās sezonas pirmajā raidījumā briti viesojās Kazahstānā, kur sarīkoja sacīkstes ar veciem auto, tāpat parādīja vairāk nekā tūkstoš zirgspēku jaudīgā "Ferrari FXX K" testu.

Neskatoties uz virkni labo atsauksmju, daudzi soctīklu lietotāji atzīmēja, ka bez Džeremija Klārksona "TopGear" vairs neesot tas, bet jebkurā gadījumā jaunā sezona Meta Leblāna vadībā ir milzīgs uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo sezonu.

#TopGear season 24 episode 1 just aired on TV. Who watched? 🤔 Like for yes, Retweet for no. https://t.co/M7yvdmeBoj pic.twitter.com/d4fLdKuAoN

#TopGear was just what the Dr ordered. Brilliant stuff and in my opinion trump's #TheGrandTour and it's repetitive humour and stories

Just saw the new #TopGear: Not offensive, not stupid, not bloated by overspending, not bad at all. So better than #TheGrandTour in every way

Say what you like about the new #TopGear, I thought it was great pic.twitter.com/QNQELZTLW1

I might be swimming against tide but I like #TopGear - last segment showed intent to bring it back towards the viewer and not the rich!

I can now say that Chris, Rory & Matt are in the same leauge as Jezza & co. Quailty team work, watchable & laughable Tv. #TopGear

Thank you #TopGear for having proper adults presenting again rather than middle aged children! Ace first episode!

#topgear isn't as good as the Clarkson era but its a huge improvement on last season, quite watchable!

