2016. gadā Ukrainā mainījās automobiļu atmuitošanas noteikumi, kas ļāvis desmitiem tūkstošiem šīs valsts iedzīvotāju internetā meklē kvalitatīvus auto Eiropā, turklāt pieprasījums pēc šādiem transportlīdzekļiem pieaug ar katru dienu. 2017. gadā vien no Baltijas Ukrainā ievesti vairāk nekā 60 tūkstoši automašīnu, un 20 tūkstoši no tām bija pirktas Latvijā.

Pēc Igaunijas lielākās autotirdzniecības mājaslapas Auto.RIA.com (kas ir Igaunijas kompānijas "RIA.com" produkts) valdes locekļa Nikolaja Zlotņicka stāstītā, 2016. gadā Ukrainas valdība mīkstināja ārzemju automobiļu atmuitošanas noteikumus.

"Pateicoties pieņemtajam likumam Nr. 1389-19, tika pazemināts akcīzes nodoklis. Tas tiek aprēķināts katram auto individuāli, un, ja ir ievērotas visas prasības, atmuitošana var izmaksāt pat par vairākiem tūkstošiem eiro mazāk," saka Nikolajs Zlotņickis.

Tāpat viņš piebilst, ka prasības šai jomā ir tikai trīs: atmuitošanas atlaide ir spēkā automašīnām, kas ražotas pēc 2016. gada 1. janvāra un kas atbilst "Euro 5" ekoloģiskajiem standartiem; viens ukrainis gadā ar atvieglotiem noteikumiem drīkst atmuitot vienu mašīnu; pārdot transportlīdzekli tālāk drīkst tikai gadu pēc tā iegādes.

"Piemēram, ja ukrainis vēlas nopirkt 2012. gada "Škoda Octavia" savā valstī, tad, pēc "Auto.RIA.com" datiem, viņam kontā ir nepieciešami ne mazāk kā 11–12 tūkstoši eiro. Savukārt Latvijā, tāda mašīna maksā 6–7 tūkstošus eiro. Pēc tās atvešanas uz Ukrainu un atmuitošanas, šim cilvēkam auto no Eiropas izmaksās 8999 eiro – tātad tiks ieekonomēti vairāki tūkstoši eiro. Rezultātā no Latvijas Ukrainā ir nogādāti desmitiem tūkstoši transportlīdzekļu. Tas ir izdevīgi abām pusēm: latvieši realizē auto un pelna uz to pārdošanas rēķina, turpretī ukraiņi iegūst kvalitatīvus braucamos lētāk, nekā varētu nopirkt savā valstī. Pat ierēķinot visus iegādes tēriņus Latvijā, atvešanu, dokumentu noformēšanu un reģistrēšanu Ukrainā, gala summa vienalga iznāk ievērojami mazāka," skaidro Zlotņickis.

Latvijā uz 1000 cilvēkiem ir 345 mašīnas, liecina statistikas dati. Ukrainā šis rādītājs uz 1000 iedzīvotājiem ir tikai 202 auto. Turklāt jāņem vērā, ka Ukrainā dzīvo aptuveni 45 miljoni, bet Latvijā – 1,9 miljoni.

"Ukraiņi tiecas sasniegt tādu pašu dzīves līmeni, kā Baltijas valstīs. Viņi tāpat vēlas braukt ar labām Eiropas mašīnām, un šādu cilvēku skaits pieaug ar katru dienu, un tas arī turpinās palielināties – to apliecina statistika. Pēc Ukrainas Valsts Fiskālā dienesta datiem, tikai 2017. gadā vien ukraiņi no Baltijas valstīm ir ieveduši 64 566 automobiļus, un aptuveni 20 tūkstoši no tiem ir nākuši no Latvijas. Ja sarakstam pievieno arī Poliju un citas Eiropas valstis, tad kopējais Ukrainā ievesto transportlīdzekļu skaits pērn bija divi miljoni un 780 tūkstoši," skaitļus min Zlotņickis.

Kā pārdot auto uz Ukrainu? Zlotņickis iesaka auto pārdošanas sludinājumu ievietot portālā, kas darbojas Ukrainas tirgū, jo tas pārdošanas iespējamību palielināšot vairākkārtīgi.