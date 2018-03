No trešdienas, 21. marta, vieglā transportlīdzekļa vadītājiem, tajā skaitā arī taksometru vadītājiem, ir iespēja uzsākt reģistrāciju Taksometru vadītāju reģistrā gan klātienē kādā no Autotransporta direkcijas nodaļām, gan attālināti, izmantojot e-pakalpojumu sistēmu . Tāpat no šīs dienas iesniegt pieteikumu licences saņemšanai varēs komersanti, kas līdztekus taksometru pakalpojumiem veiks pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo automobili.