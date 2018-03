40% autovadītāju, braucot garākas distances, klausās radio, lai nenāktu miegs, 12% regulāri apstājas, 20% – neizmanto nekādas metodes, liecina "Volkswagen komerctransporta" veiktā aptauja. Pieci procenti autobraucēju, lai neaizmigtu, dzied, vingro, ēd našķus, dzer kafiju vai pat apstājas.

Lielākā daļa respondentu apstiprina apgalvojumu, ka noguris autovadītājs var būt bīstamāks par iereibušu autovadītāju – 33% pilnībā piekrīt šim apgalvojumam, bet 46% piekrīt daļēji. Viens no veidiem, kā nezaudēt modrību un neiemigt, veicot garas distances, ir tā saucamā noguruma sensora izmantošana. Aptaujas dati liecina, ka regulāri šādu sensoru lieto tikai 8% respondentu.

"Noguruma sensors, ko nereti mēdz saukt arī par kafijas pauzes sensoru, kontrolē stūres mikrokustības. Pēc tām sensors nosaka, kad autovadītāja braukšanas stils atbilst noguruša cilvēka braukšanai manierei, tāpat sensors saprot, kad vadītāja muskuļi sāk atslābt un tiek dots signāls, ka jāapstājas un jāietur kafijas pauze," skaidro "Volkswagen komerctransporta" zīmola vadītājs Baltijas valstīs Māris Zoltners.

Aptaujātie, atbildot uz jautājumu, cik bieži viņi apstājas atpūsties, ja brauciens ilgst vairākas stundas, 73% autovadītāju atbildēja, ka apstājas pēc nepieciešamības, tikai 2% apstājas ik pēc divām stundām, bet 20% neapstājas vispār.

Nogurums, neuzmanība, vienmuļš ceļš – tie ir vieni no faktoriem, kas veicina ceļu satiksmes negadījumus. Veicot garas distances, autovadītāji nereti ir pakļauti šim papildu riskam, taču tajā pašā laikā pastāv virkne iespēju, kā mazināt riskus – to var ietekmēt gan modernās tehnoloģijas automašīnā, gan pats autovadītājs. Lai noskaidrotu, kā autovadītāji mazina riskus, veicot garas distances, tika veikta aptauja, kas ilga no 5. marta līdz 23. martam, kopumā aptaujājot 346 respondentus.