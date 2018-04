Apmeklējot riepu veikalu ar mērķi izvēlēties automašīnai vasaras apavus, no izvēles iespējām var raibs gar acīm samesties. Lielie veikali parasti pārstāv vairākus desmitus ražotāju, bet katrs no tiem vēl piedāvā vairākus produktus, kas piemēroti pilnīgi atšķirīgiem autovadītājiem. Kā izvēlēties vispiemērotākās riepas?

"Izvēloties riepas jebkurai automašīnai, vispirms jāpievērš uzmanība informācijai par riepu izmēru, slodzi, maksimālā ātruma indeksu – tā parasti norādīta uzlīmē uz autovadītāja durvju rāmja. Taču tās nav vienīgās atšķirības starp riepām – atšķiras arī riepām izmantotās tehnoloģijas, tāpēc viena un tā pati prece var ideāli atbilst viena autovadītāja vajadzībām, bet citam – nederēt nemaz," saka "Goodyear" vieglo riepu tirdzniecības vadītājs Baltijas valstīs Mārtiņš Grīnbergs.

Gandrīz visi ražotāji piedāvā vairāk nekā vienu vasaras riepu modeli. Vienas riepas paredzētas sportiskām automašīnām – tām ir cietāks, stabilitāti palielinošs profils, liels ātruma indekss, bet citas sabalansētas gariem braucieniem un komfortam, tās parasti ir klusākas un kalpo ilgāk.

"Sportiskas automašīnas vadītājs, kam patīk agresīva braukšana un pēkšņi pagriezieni, var palikt neapmierināts, iegādājoties komfortam paredzētas riepas – tās neatklās automašīnas labākās īpašības. Tieši tāpat autovadītājs, kurš bieži brauc pa automaģistrālēm, var būt vīlies, ja viņa automašīnai būs cietākas un skaļākas sportiskās riepas. Tāpēc vajadzību noskaidrošana ir ļoti svarīga," skaidro Grīnbergs.

Sportiskai braukšanai piemērotu riepu profils ir pastiprināts un nodrošina lielāku stabilitāti pagriezienos, tā labāk atklājot sportiskās automašīnas īpašības. Savukārt komfortabālakai braukšanai paredzētās riepas ir klusākas un mīkstākas, bet gumijas maisījuma īpašības paredzētas ne tikai tam, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti, bet arī palielinātu nobraukumu.

Lielākajai daļai ražotāju ir atsevišķa riepu līnija automašīnām ar lielāku pārgājību – apvidniekiem un visurgājējiem. To pieļaujamā slodze parasti ir lielāka, jo SUV modeļi sver vairāk.

Šie ir trīs galvenie vasaras riepu tipi, taču atsevišķi ražotāji tos iedala vēl sīkāk – piemēram, izstrādā riepas speciāli sportiskiem krosoveriem un automašīnām, kas spēj attīstīt vairāk nekā pustūkstoti zirgspēku, kā arī īpaši ekonomiskas riepas vai tādas, kas piemērotas bezceļiem.

Riepu attīstība neatpaliek no automašīnu attīstības, tikai to progress nav tik acīmredzams, jo ārēji produkts pēc būtības nav mainījies jau vairākas desmitgades. Taču protektora raksts, gumijas sastāvs un karkasa ražošanā izmantotās tehnoloģijas ar katru jauno modeli nodrošina uzlabotas drošības un komforta īpašības. Atsevišķas no tām bijušas gandrīz revolucionāras.

Piemēram, "Run on Flat" tehnoloģija ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc no automašīnu bagāžniekiem pazūd rezerves riepas. Šīs tehnoloģijas būtība – nostiprinātas sienas, kas ļauj ar caurdurtu riepu nobraukt vēl 80 kilometru ar ātrumu, kas nepārsniedz 80 km/h. Automašīnas pasažieru komforts tā dēļ praktiski nesamazinās, bet drošība pieaug ievērojami – ja riepa plīst, tā nesaplok. Šo tehnoloģiju izmanto vairums "premium" riepu ražotāju.

"Goodyear" speciālisti ir izgudrojuši "SealTech" tehnoloģiju, pateicoties kurai līdz 5 mm diametrā lieli plīsumi riepu protektorā noslēdzas automātiski. Tas notiek pat tad, ja riepu pārdūrušais objekts (piemēram, nagla) tiek izstumts. Tā ir vēl viena tehnoloģija, kas līdz minimumam samazina nepieciešamību pēc rezerves riepas.

Lielu ietekmi uz braukšanas komfortu ir atstājušas speciālas trokšņa samazināšanas tehnoloģijas – atsevišķi ražotāji riepas iekšējai virsmai pielīmē putuplasta vai cita materiāla gredzenu, kas absorbē ceļa un riepu radītās vibrācijas un troksni, tā samazinot trokšņa līmeni salonā.

Ar laiku pilnveidojas ne tikai riepu tehnoloģijas, bet mainās arī to izmērs. Pagājušajā desmitgadē automašīnu ražotāji izgudroja automašīnas ar arvien lielākiem un platākiem riteņu lokiem, bet riepām bija jānodrošina ne sliktākas bremzēšanas, vadības un komforta īpašības.

Pēdējos gados daudz jaunumu pielāgoti tam, lai automašīnas padarītu ekonomiskākas, tiek testēti jauni rites pretestību samazinoši gumijas maisījumi un speciāli protektora raksti.

Atsevišķi ražotāji piegādājuši pat tādas automašīnas, kam nepieciešamas īpaši augstas un šauras riepas – "BMW i3", "Renault Scenic" un citi. "Renault" minivena standarta riepu izmēri ir 195/55 R20, tās nodrošina īpaši mazu rites pretestību un palielina modeļa efektivitāti. Šobrīd tā ir viena no visiecienītākajām riepu tehnoloģijām, kurai tuvākajos gados vajadzētu kļūt vēl populārākai.

Martā notikušajā Ženēvas automašīnu izstādē "Goodyear" prezentēja pirmo viedo riepu, par kuras lietderīgumu pārliecināsies uzņēmumi, kas pārvalda lielus autoparkus. Riepā iemontēti sensori, kas, izmantojot mākoņu tehnoloģiju, uz galveno pārvaldības sistēmu nosūta informāciju par nolietojuma līmeni, spiedienu un temperatūru. Tas ļauj precīzi identificēt un nekavējoties atrisināt visus ar riepām saistītos sarežģījumus – piemēram, administrators, kurš redz informāciju, var brīdināt autovadītāju par samazinājušos spiedienu vai sagatavoties riepu nomaiņai, redzot to nolietojumu.

Ekoloģija ir ne mazāk svarīga tēma, un tai Ženēvas izstādē tika sagatavota cita koncepcija – riepa, kuras sānu sienā aug sūnas. Riepas struktūras un protektora raksta dēļ "Goodyear Oxygen" uzsūc ūdeni no ceļa virsmas, uzņem gaisā esošo oglekļa dioksīdu un veic fotosintēzi – tā tiek ražots skābeklis un attīrīts gaiss.