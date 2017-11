Vēls rudens – pārbaudījumu laiks autovadītājiem

Foto: Shutterstock

Lūkojoties no satiksmes dalībnieku skatupunkta, rudens ir pats nepatīkamākais gadalaiks. Diennakts gaišais laiks kļūst arvien īsāks, redzamību pasliktina lietus, laiks kļūst auksts, arvien biežāk no rītiem uz ceļa ir atkala – šo iemeslu dēļ no satiksmes drošības viedokļa šī sezona ir pati sliktākā. To pierāda arī satiksmes drošības statistika – tieši rudens pēdējos mēnešos ir vislielākais uz ceļiem bojāgājušo skaits.