Lai pastiprinātu cīņu pret ēnu ekonomiku auto tirdzniecībā, Valsts ieņēmumu dienests (VID) un Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) ceturtdien vienojās par ciešāku savstarpējo sadarbību, žurnālistiem teica VID un CSDD pārstāvji.

VID nodokļu kontroles pārvaldes direktore Sandra Kārkliņa-Ādmine atzīmēja, ka tiks pastiprināta cīņa pret Latvijā ievesto automašīnu nelegālo tirdzniecību, kas rada ievērojamus zaudējumus.

Kārkliņa-Ādmine informēja, ka VID šogad ir veicis 132 pārbaudes, 128 lietotu auto tirdzniecības vietās, no kurām 98 gadījumos konstatēti pārkāpumi, par ko kopumā noteikti sodi 95 000 eiro apmērā. Novembra mēnesī pārbaudes veiktas 24 auto tirdzniecības vietās. Pārkāpumi konstatēti visās šajās vietās - pārbaudītajos plačos uz vietas esot bijušas automašīnas, kas, piemēram, nav reģistrētas Latvijā, auto bez informācijas, bez izcelsmi apliecinošas dokumentācijas.

VID darbinieki esot veikuši arī eksperimentu, izliekoties par potenciāliem auto pircējiem, lai atklātu iespējamu krāpnieku. VID darbiniekiem izdevās viņu pieķert, jo konkrētais auto pārdevējs, vēloties slēgt fiktīvu darījumu par auto iegādi, bija sagatavojis viltotus dokumentus. Konkrētajam likumpārkāpējam piemērots sods 350 eiro apmērā un pārdodamās automašīnas konfiskācija.

Kā liecina VID informācija, dažādās auto pārdošanas shēmās likumpārkāpēji iesaista arī savus draugus, radus un paziņas, uz kuru vārdiem tiek piereģistrētas Latvijā ievestas automašīnas, tādējādi radot iespaidu, ka automašīnas pārdošana tiktu veikta legāli, jo fiziskas personas Latvijā drīkst tirgot tikai reģistrētas automašīnas. Izmantojot šādu pieeju, likumpārkāpējiem ir iespējams realizēt lielu skaitu automašīnu.

Lai cīnītos ar šo nelegālo rūpalu, CSDD un VID ir izstrādājuši kritērijus aizdomīgu līgumu atpazīšanai. Tiklīdz CSDD darbinieks pamana problēmu ar kādu no pirkšanas/pārdošanas līgumiem, kas tiek iesniegti uz transportlīdzekļa reģistrāciju, tā tiek atlikta konkrētās automašīnas reģistrācija, informēja CSDD valdes loceklis Jānis Golubevs. Bet Kārkliņa-Ādmine piebilda, ka gada laikā šādi atpazītu līgumu rezultātā ir atliktas vairāku simtu automašīnu reģistrācijas.

Raksturojot situāciju lietoto auto tirdzniecības nozarē, Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs sacīja, ka tā ir sarežģīta, kas ir tieši nelegālo, nereģistrēto auto tirgotāju darbošanās dēļ. Saskaņā ar asociācijas informāciju ik gadu tiek ievesti apmēram 50 000 nereģistrētu automašīnu, no kurām 80% reģistrē privātpersonas. No šīm privātpersonām puse esot atveduši mašīnas pašu spēkiem. Pēc Kulberga domām, tas ir apšaubāmi, ka no Latvijas ik gadu ap 20 000 cilvēku brauktu pēc automašīnām uz ārvalstīm.

Kulbergs arī atzīmēja, ka lietotu auto tirgus Latvijā patlaban ir izkropļots, neskatoties uz to, ka šogad esot izdevies izskaust pievienotās vērtības nodokļa (PVN) shēmas jeb tā dēvētās "PVN karuseļu shēmas". Proti, patlaban varot teikt, ka ir izskaustas "PVN karuseļu shēmas", taču nereģistrēto, nelegālo auto tirgotāji panākuši, ka Latvijas tirgū izveidojusies situācija, kad uzņēmējs, kurš vēlētos sākt lietotu auto biznesu, tajā nemaz nevar darboties, nepiedaloties dažādās ar auto reģistrāciju un pārdošanu saistītās shēmās.

Kā uzsvēra Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) direktore Baiba Vītoliņa, pircējs, kurš piekrīt parakstīt un paraksta fiktīvu līgumu, zaudē likumā paredzētās tiesības uz aizsardzību. Tāpēc, lai informētu un izglītotu potenciālos auto pircējus, PTAC plāno apkopot un izplatīt informāciju, kurā paredzēts iekļaut vairākus punktus, kam jāpievērš uzmanība, plānojot iegādāties automašīnu.

Kārkliņa-Ādmine piebilda, ka gadījumā, ja pircēji piedalās fiktīvu līgumu slēgšanā, atklājot šādu faktu, dokumenti tiek nodoti izmeklēšanā Valsts policijā.

Tāpēc ir būtiski saprast, ka VID, CSDD, PTAC un Auto asociācijas sadarbības mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību, nevis to sodīt, jo nereti pircēji paši nemaz nenojauš, ka iesaistās vai tiek iesaistīti kaut kādā nelikumīgā shēmā, uzsvēra Kulbergs.

Lai pircēji būtu droši par plānotās mašīnas atbilstību normatīvajiem aktiem un prasībām, CSDD ir izveidojis Transportlīdzekļu tirdzniecības reģistru, kurā ir apkopota informācija par oficiālās tirdzniecības vietās pārdošanā esošiem transportlīdzekļiem. Patlaban šis reģistrs esot pieejams reģistrētajiem CSDD e-pakalpojumu lietotājiem, taču no 2018. gada janvāra reģistrā publicētā informācija būs pieejama visiem interesentiem, norādīja Golubevs.

Viņš uzsvēra, ka šis tirdzniecības reģistrs nav sludinājumu portāls. "Tas ir valsts nozīmes reģistrs."

Tāpat CSDD mājaslapā ir apkopoti visi Latvijā oficiāli reģistrētie automašīnu tirgotāji. Kopumā tās ir ap 690 tirdzniecības vietām, kas darbojas juridiski korekti. Tāpēc CSDD valdes loceklis aicināja potenciālos automašīnu tirgotājus izmantot CSDD datu bāzi, lai noskaidrotu, vai, piemēram, kāds konkrēts auto placis ir vai nav oficiāli reģistrēts.

Lai nostiprinātu sadarbību ar VID, nākamnedēļ paredzēts pabeigt CSDD un VID sadarbības līguma noslēgšanu. "Mūsu sadarbības ar VID laikā esam slēguši vairākas vienošanās. Taču gadi ir gājušu uz priekšu, daudz kas ir mainījies. Tāpēc vienojāmies slēgt jaunu līgumu," pastāstīja Golubevs.