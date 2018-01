Turklāt šis nebūs pirmais "Tesla" automobilis Feldšteinu ģimenē – Zeka vecākiem ir "Tesla" elektriskais apvidus automobilis "Model X".

14 gadus vecais pusaudzis sev izvēlējies "Tesla Model 3" versijā "Long Range" ar visietilpīgāko akumulatoru, kas ļauj bez atkārtotas uzlādes nobraukt līdz pat 500 kilometru distanci.

"Tesla Model 3" tika prezentēts 2016. gadā kā lētākais šīs markas modelis. Standarta versijā tas no vietas līdz 100 km/h paātrinās nepilnās sešās sekundēs un bez atkārtotas akumulatoru uzlādes spēj nobraukt līdz 355 km distanci. Elektromobiļa cena ASV tirgū ir no 35 tūkstošiem dolāru (28 609 eiro). Tikmēr "Long Range" modifikācijā – 44 tūkstošus dolāru (35 955 eiro).

Zack saved every penny to reserve his own Model 3 👍🏼 until then he gets to enjoy his family's Model X pic.twitter.com/COGHBOIOBI

— Tesla (@Tesla) April 14, 2016