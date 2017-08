Ko jūs kā tehnikas entuziasts darījāt 15 gadu vecumā? Kāds pucēja "Deltas" karburatoru, kāds kompjūterā dzenāja "Need for Speed" spēlīti, bet kāds varbūt jau sludinājumos pētīja riteņu diskus savam iecerētajam BMW. Tikmēr mūsdienās 15 gadīgs arābu puika Dubaijā sava " Ferrari " superauto virsbūvi aplīmējis ar "Louis Vuitton" zīmola plēvi.

15 gadus vecais Dubaijas iedzīvotājs Rašeds Belhasa ir pazīstams ar savu "YouTube" video emuāru "Money Kicks", kur jaunākais sižets ir veltīts viņa "Ferrari F12 Berlinetta" pārveidošanai. Naudu šim nolūkam viņš ieguvis no tēva Ahmeda Saifa Belhasas, kurš ir būvuzņēmējs Dubaijā ar kopējiem aktīviem vairāk nekā divu miljardu ASV dolāru vērtībā.

Zēns ir apsēsts ar franču modes zīmolu "Louis Vuitton" – ar šīs markas logotipiem ir pārklāts ne tikai viņa apģērbs un aksesuāri, bet tagad arī "Ferrari" superauto. Pats 15 gadīgais puika pie šī superauto stūres pagaidām Dubaijā nedrīkst braukt, tādēļ viņam šim nolūkam ir šoferis.

Turklāt šis nav viņa pirmais tūninga projekts – vēl 14 gadu vecumā viņš savu "Cadillac Escalade" aplīmēja ar plēvi kedas veidolā par godu reperim Kanjem Vestam. Kā nākamo projekta auto viņš plāno "Bentley Bentayga" apvidnieku.

Rašeda Belhasas ikdiena nenorit tikai tuksnesī superauto apskāvienos, viņš ceļo apkārt pa pasauli un klātienē tiekas ar saviem Rietumu elkiem – Parisu Hiltoni, Meraiju Keriju, Riannu u.c., ko publicē savā "Instagram" profilā.

"Ferrari F12 Berlinetta" ir itāliešu superauto, kas tika ražots periodā no 2012. līdz 2017. gadam. Tas aprīkots ar V12 dzinēju, kas attīsta 740 zirgspēku jaudu, ļaujot no vietas līdz 100 km/h paātrināties 3,1 sekundē un maksimāli sasniegt 340 km/h. Jauns šāds auto maksāja no 275 tūkstošiem eiro.