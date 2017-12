Kādā šķūnītī fermas teritorijā Ilinoisas štatā, ASV, saules gaismā izvilkts rets automobilis – 1927. gada izlaiduma "Marmon Model L", kas tur nekustināts nostāvējis 50 gadus. "Marmon" markas automobiļu kolekcionāru klubs uzskata, ka šis ir pēdējais līdz mūsdienām saglabātais šī modeļa eksemplārs versijā ar divām durvīm.

Šis "Marmon Model L" automobilis piederēja Kentam Čerpeskem, kurš bija šīs markas cienītājs un kurš viņsaulē aizdevās šīgada aprīlī. Vēl viņa īpašumā bija "Marmon 34" modelis, kas savulaik padarīja šo marku atpazīstamu maksātspējīgas publikas vidū. Automobilis pēc tā līdzšinējā īpašnieka nāves saules gaismā izvilkts, jo to no mantiniekiem iegādājies kāds "Marmon" markas automobiļu kolekcionārs, kurš to plāno restaurēt.

"Model L" bija bāzes modelis "Marmon" markas piedāvājumā, bet maksāja četrkārt dārgāk nekā tobrīd šajā segmentā populārais "Ford Model T". Automobilis ir aprīkots ar 24 zirgspēku jaudīgu rindas astoņcilindru motoru.

Pagājušā gadsimta 20. gados "Marmon Motor Car" automobiļi konkurēja ar tādām markām, kā "Cadillac", "Pierce-Arrow" un "Packard". 1929. gadā "Marmon" izgatavoja pirmo automobili ar rindas astoņcilindru dzinēju, ko varēja iegādāties par mazāk nekā tūkstoti dolāru. Tomēr Lielās depresijas dēļ "Marmon" realizācija ievērojami saruka.

Autoražotāja īpašnieks Hovards Marmons 1927. gadā sāka darbu pie jauna modeļa, kuram bija jākļūst par pasaulē pirmo spēkratu ar V16 motoru. Viņš šādu auto – "Marmon Sixteen" – tirdzniecībā ieviesa tikai 1931. gadā. Tas bija aprīkots ar astoņu litru V16 dzinēju, kas attīsta 203 zirgspēku jaudu. Par pirmo pasaulē ar V16 motoru "Marmon" tomēr nekļuva, jo tolaik šādas cilindru konfigurācijas auto bija jau ieviesis "Cadillac", kā izstrādē gan piedalījās viens no bijušajiem "Marmon" inženieriem.

Tomēr plašāk "Marmon" marka autobūves vēsturē paliks atmiņā kā pirmais autoražotājs, kas automobili aprīkoja ar atpakaļskata spoguli un spēkrata konstrukcijā izmantoja alumīniju. "Marmon" automobiļu izlaide tika pārtraukta 1933. gadā, pēc tam ražotājs jau kā "Marmon-Herrington" tirgū piedalās kā detaļu piegādātājs citiem autoražotājiem.