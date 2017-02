Asinis stindzinošie notikumi norisinājās aizvadītajā svētdienā, 12. februārī, Adelaidē, kad Austrālijā plaši pazīstamo, tikai banānus ēdošo riteņbraucēju Hārliju Džonstonu apsteidza BMW autovadītājs, pēc vegāna domām, braucot pārāk tuvu, kas esot apdraudējis viņa dzīvību. Tas viss tika nofilmēts video.

BMW autovadītājs tālāk piestāja, un vegāns - riteņbraucējs ar viņu uzsāka konfliktu, aicinot BMW vadītāju kauties līdz nāvei. "Nogalini mani! Esmu gatavs mirt, vecīt," uz vietas dīdīdamies, kliedza vegāns. "Es nevēlos tevi nogalināt," atbildēja BMW autovadītājs, "labāk nomierinies, jo kādu dienu kāds tev uzšaus pa muti".

Šī BMW autovadītāja replika vegānu tikai vēl vairāk uzkurināja – viņš sāka raustīt automobiļa durvis un kliegt, ka nebaidās no cietuma, jo tajā ir jau bijis un nebīstas tajā atgriezties.

Pateicoties BMW autovadītāja stabilajai psihei un citiem klātesošajiem riteņbraucējiem, kuri uzkurināto vegānu pieskatīja, konflikts līdz dūru vicināšanai tā arī nenonāca.

Džonstons ir līdz mielēm pārliecināts vegāns, kurš ikdienā pārtiek tikai no banāniem – dienā viņš tādus noloka veselus 50 gabalus. Tāpat viņš vēlas, lai visa pasaule zinātu, ka ir vegāns, tieši tādēļ šis vārds lieliem burtiem rotā viņa krekliņu. Bet uz apspīlētajām biksēm dibena apvidū viņam ir rakstīts "Go Vegan". No angļu valodas "go" ir tulkojams kā "iet", bet "vegan" – "vegāns". Iespējams, šis dibenu rotājošā uzraksta tulkojums ir nevis burtiskais "ieej vegānā", bet gan literārais "kļūsti par vegānu".