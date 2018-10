NMPD operatīvā transportlīdzekļa vadītājs Rolands Lejiņš stāsta: "Neatliekamās medicīniskās palīdzības šoferi ir daudz vairāk nekā tikai autovadītāji – tas ir komandas darbs dažādās vidēs un situācijās, ļoti dinamiskos apstākļos. Vienā brīdī mēs varam būt siltās telpās pie pacienta, bet jau pēc pusstundas ar visu aprīkojumu un somām brist pa sniegu mežā, meklējot noklīdušu tūristu."

Katra NMPD automašīna ir aprīkota ar dažādām iekārtām, kas atvieglo šoferu tiešos darba pienākumus – globālās pozicionēšanas sistēma un videonovērošana palīdz izsaukumu izpildē, disciplinē autovadītāju uz ceļa, bet video ieraksti ļauj īpašās apmācību konferencēs modelēt situācijas un analizēt fiksētās kļūdas, lai no tām mācītos un papildinātu visu darbinieku zināšanas. NMPD aktīvi informē šoferus, stāsta par satiksmes negadījumiem, kas notikuši iestādes ietvaros, un pārrunā, kā no tiem izvairīties nākotnē. Tāpat NMPD autovadītāji tiek aktīvi iesaistīti jaunu operatīvo transportlīdzekļu iegādē.

"Atjaunojot autoparku, mēs braucam pie ražotāja, skatāmies, vērtējam, kā mašīna darbosies reālajā darbā ikdienā, kādus trūkumus vajadzētu novērst, ko pamainīt," stāsta Rolands Lejiņš.

Lejiņš uzsver: "Šim darbam ir patiešām jāpatīk. Galu galā tas neietver tikai mehānisku transportlīdzekļa vadīšanu." Darbā stresa netrūkst – NMPD vadība to apzinās un labprātāk pieņem darbā šoferus, kuriem ir pieredze operatīvajos dienestos un atbilstoša stresa noturība.

Lai mazinātu drošības riskus, neatliekamās medicīniskās palīdzības šoferu darbības satiksmē tiek rūpīgi uzraudzītas. Piemēram, ieraugot sastrēgumu, vadītājs nedrīkst ļauties kārdinājumam to apbraukt, ieslēdzot bākugunis, ja šādai rīcībai tobrīd nav objektīva pamatojuma. Ar mašīnās iebūvēto videokameru palīdzību iespējams uzraudzīt šī noteikuma ievērošanu. Tāpat tiek analizēti fotoradari, salīdzinot braukšanas ātruma rādītājus ar izsaukumiem, lai mazinātu nepamatotas ātruma pārsniegšanas gadījumus.

Gada balvai "Drošākais uzņēmuma autoparks" piesakās uzņēmumi, kuru darbības virzieni ir ļoti dažādi. Starp tiem ir arī operatīvie dienesti, kur autovadītāja profesionālajai meistarībai, atbildībai un stresa noturībai var būt dzīvības cena. Operatīvo dienestu šoferu darbs no citiem atšķiras ar to, ka nereti jābrauc ļoti ātri un uz noteikumu pārkāpuma robežas, vienā acumirklī izvērtējot situāciju uz ceļa un izvairoties no bīstamām sadursmēm.

Lai noskaidrotu Latvijā prasmīgākos uzņēmumu autoparku pārvaldītājus un uzlabotu kopējo satiksmes drošību, jau sesto gadu apdrošināšanas sabiedrība "Balta" sadarbībā ar Satiksmes ministriju rīko konkursu "Drošākais uzņēmuma autoparks". Visa autoparka drošība sākas ar šoferi – autovadītāju emocionālā labsajūta un līdz ar to arī stresa noturība ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem drošībai uz ceļa, kas šogad konkursā tiek īpaši akcentēts.

Pieteikties konkursam "Drošākais uzņēmuma autoparks" aicināts ikviens uzņēmums, kura autoparkā ir 10 un vairāk transportlīdzekļu. Pieteikties iespējams, aizpildot pieteikšanās anketu mājaslapā Drosakais.lv. Dalība konkursā ir bez maksas, un piedalīties aicināts jebkurš uzņēmums un iestāde neatkarīgi no uzņēmuma darbības virziena.