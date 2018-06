Morisa "Tesla Model S" elektromobilis aizdedzies brīdī, kad viņš braucis pa Santamonikas bulvāri Losandželosā. Par liesmām zem sava elektriskā auto viņš uzzinājis no cita satiksmes dalībnieka, kurš signalizējis, ka kaut kas nav kārtībā. Moriss piestāja ielas malā, izkāpa no auto, izsauca glābšanas dienestu un gaidot noskatījās, kā turpina degt viņa "Tesla".

Kompānija "Tesla Motors" paziņojusi, ka sniegs pilnu atbalstu vietējām varasiestādēm negadījuma izmeklēšanā.

Atgādinām, ka pirms dažiem gadiem "Tesla" jau no rūpnīcas "Model S" elektromobiļus aprīkoja ar papildu aizsargplāksni zem grīdas, lai pasargātu baterijas komplektu, kas atsevišķos gadījumos aizdegās pēc tam, kad tā apvalkā ar priekšmetiem uz ceļa, kurus riteņi pamet gaisā, tiek izsists caurums. Šobrīd izmeklēšana noskaidros, vai akumulatora komplekts tika bojāts fiziski vai arī notikusi kāda cita elektriskā kļūme konstrukcijas dēļ.

@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren't in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo

— Mary McCormack (@marycmccormack) June 16, 2018