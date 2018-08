Brīnumaini paglābties no iespaidīgas avārijas izdevās kādam "Daihatsu Coure" hečbeka vadītājam, kurš bija ieradies uz brīvās pieejas trases dienu Vācijas leģendārajā Nirburgrinā.

Kā redzams aculiecinieka publicētajā video, vienā no trases līkumiem "Daihatsu" auto lielā ātrumā atrāvās no zemes un sagāzās uz sāniem tā, ka tūlīt auto apgāzīsies uz sāniem un uzsāks kūleņošu. Tomēr spēkrats piezemējās uz diviem riteņiem un tad atkal spēja uzreiz nostāties uz visiem četriem riteņiem, paglābjoties no iespaidīgas avārijas.

Pēc šī iespaidīgā manevra trases malā stāvošie aculiecinieki uzgavilēja un aplaudēja. Brīvās pieejas trases dienās Nirburgringā skatītāji jau laikus ieslēdz videokameras, jo bīstamākajos aptuveni 20 kilometru garās trases līkumos nereti notiek avārijas.