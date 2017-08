Video: Evakuators ASV turpina vilkt auto, kamēr īpašnieks mēģina to atāķēt

Internetā publicēts kāds aculiecinieka video no ASV, kur redzams, kā cilvēks uzlēcis uz auto evakuatora un mēģina izglābt savu spēkratu no aizvilkšanas. Neskatoties uz to, evakuatora vadītājs turpina braukt.