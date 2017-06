Negadījums notika Šveicē, kad Ričards Hamonds ar Horvātijā izstrādāto 2,3 miljonus eiro vērto "Rimac Concept One" elektrisko superauto piedalījās "Hemburg Hill Climb" sacensībās, filmējot sižetu "The Grand Tour" raidījuma otrajai sezonai.

Hamonds sacensību laikā nenovaldīja spēkrata vadību, noslīdēja no ceļa un uzmeta kūleni. Hamonds spēja izkļūt no spēkrata paša spēkiem, pēc kā elektromobilis aizdegās.

Hamonds tika ar helikopteri hospitalizēts un viņam tika konstatēta ceļa trauma.

Šobrīd internetā ir publicēti ne tikai fotoattēli ar nodegušo "Rimac Concept One", bet arī kāda aculiecinieka video ar Hamonda avārijas momentu.

Pēc negadījuma "The Grand Tour" vadītājs Džeremijs Klārksons savā "Twitter" profilā ierakstījis, ka tā bijusi visiespaidīgākā autoavārija, kādu viņš redzējis, un, paldies Dievam, "Ričards ticis cauri sveikā".

It was the biggest crash I've ever seen and the most frightening but incredibly, and thankfully, Richard seems to be mostly OK.— Jeremy Clarkson (@JeremyClarkson) June 10, 2017