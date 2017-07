Interneta video straumēšanas serviss " Amazon Prime" publicējis video ieskatu Džeremija Klārksona automobiļu raidījuma " The Grand Tour " jaunajā, jau otrajā sezonā, kas ēterā gaidāma šoruden.

"The Grand Tour" otrās sezonas videoreklāmā ir apkopoti īsi mirkļi no dažādiem sižetiem. Kā redzams, raidījumā redzēsim "Bugatti" jaunākā superauto "Chiron" testa braucienu, kā arī ekstrēmā "Mercedes-AMG GT R" apskatu.

Vēl raidījuma reklāmā redzams, ka britu žurnālisti turpinās ēverģēlības, jo vienā no sižetiem ar militāro transportlīdzekli izbrauc caur ēkas sienu.

Kā jau bija sagaidāms, reklāmā redzams ar Ričards Hamonds ar vairāk nekā 1000 ZS jaudīgo horvātu elektrisko superauto "Rimac Concept One", ar kuru raidījuma filmēšanas laikā viņš avarēja.

"Amazon Prime" oficiāli tikai norāda, ka "The Grand Tour" jaunā sezona gaidāma "vēlāk šīgada laikā". Tomēr viens no "The Grand Tour" vadītājiem Džeimss Mejs kādā intervijā izpļāpājās, ka video tiešsaistes servisā raidījuma otrā sezona nonāks oktobrī.