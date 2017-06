Šī vērienīgā automobiļu kolekcija pieder 35 gadus vecajam Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) šeiham Muhamedam bin Abdulla Al Thani. Viņš ir no Kataras karaliskās ģimenes, bet šobrīd dzīvo un nodarbojas ar uzņēmējdarbību AAE.

Video ietvaros šeihs ar filmētāju piestāj pie BMW vēsturiski mazākā modeļa "Isetta", 14. no 918 saražotajiem "Porsche 918 Spyder" superauto eksemplāriem, "Ford Mustang" no kulta filmas "Gone in 60 seconds", Elvisa Preslija iecienītā "Cadillac Eldorado", dažādiem "McLaren" superauto, leģendārā "Mercedes-Benz 300 SL Gullwing", bruņotajiem limuzīniem un visgarākās "Maybach" modifikācijas.

Video hronometrāžas 6.35 minūtē šeihs piemin, ka Rīgā startēs "Gumball 3000" rallijā. Viņš pārstāv 55. ekipāžu ar grezno kabrioletu "Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe".