Autobusa vadītāja Inga Uibo "Ventspils reisā" strādā kopš 2004. gada un darbu veic starppilsētas maršrutos. Lai gan viņa ieguvusi augstāko izglītību filoloģijā un sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnēs, autobusa vadītāja darbs ir Ingas sirdslieta. Viņa atzīst – strādāt ir daudz patīkamāk, ja darbadevējs pastiprināti rūpējas gan par pasažieru, gan transportlīdzekļu vadītāju drošību.

Kā norāda pašvaldības uzņēmums SIA "Ventspils reiss", kas nodarbojas ar pasažieru pārvadājumiem, kopējā nozares problēma ir darbinieku trūkums un šoferu vidējā vecuma palielināšanās. Viens no risinājumiem, ko piedāvā "Ventspils reiss", ir atbrīvošanās no stereotipiem, ka autobusa vadītājs var būt tikai vīrietis. Šobrīd uzņēmumā strādā astoņas sievietes (10% no visiem uzņēmuma autobusu vadītājiem), kuras brauc ar dažādas ietilpības autobusiem.

Gada balvas "Drošākais uzņēmuma autoparks" eksperti novērojuši, ka Latvijas uzņēmumu autoparkos notikušas vairākas pozitīvas izmaiņas. Uzņēmumi arvien lielāku uzmanību pievērš darbinieku motivēšanai, iekļaujot dažādas piemaksas par drošības ievērošanu un rūpējoties par autovadītāju komfortu un veselību. Atsevišķos uzņēmumos vērojama arī autovadītāju sieviešu īpatsvara palielināšanās.

"Ventspils reiss", 2016. gada Zelta kategorijas ieguvējs gada balvā "Drošākais uzņēmuma autoparks", līdzās plašām izaugsmes iespējām, kādas tiek piedāvātas autobusu vadītājiem, uzņēmumā jau vairāk nekā 10 gadus iedzīvinājis motivācijas programmu, tā sniedzot morālu atbalstu autobusu vadītājiem un veicinot veselīgāku dzīvesveidu arī darba vietā.

"Šī programma ietver bezmaksas apmācību, dzīvības un veselības apdrošināšanu, iespēju bez maksas piedalīties dažādos sporta pasākumos, kā arī visdažādākās piemaksas – sākot ar piemaksu par nesmēķēšanu un degvielas ekonomiju, beidzot ar piemaksu par augstu profesionālo meistarību. Tādējādi uzņēmums mūs motivē strādāt labi un precīzi," stāsta Inga Uibo.

Satiksmes psihologi uzsver – lai autovadītājs justos labi, ir svarīgi ne tikai radīt atklātu un uzticēšanās pilnu gaisotni darbavietā, bet arī veicināt veselīgu dzīvesveidu, atbalstot šoferu fiziskās aktivitātes, skaidrojot veselīga uztura nozīmi, veicot regulāras veselības pārbaudes un sekojot līdzi, lai šoferi nebūtu pārguruši.

"Gada balvas dalībnieku vidū ik gadu redzam virkni labās prakses piemēru. Daudzi uzņēmumi rūpējas par to, lai autoparka darbiniekiem būtu pieejams sporta zāles vai baseina apmeklējums, speciāli izstrādāts vingrinājumu komplekss miegainības novēršanai un nodarbības par veselīgu uzturu. Tāpat liela uzmanība tiek pievērsta autovadītāju redzes pārbaudei un apmaksātu briļļu vai kontaktlēcu iegādei," Latvijas drošāko autoparku labās pārvaldības piemērus izceļ Kristaps Liecinieks, "Balta" transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs.

Lai noskaidrotu Latvijā prasmīgākos uzņēmumu autoparku pārvaldītājus un uzlabotu kopējo satiksmes drošību, jau sesto gadu apdrošināšanas sabiedrība "Balta" sadarbībā ar Satikmses ministriju rīko konkursu "Drošākais uzņēmuma autoparks". Visa autoparka drošība sākas ar šoferi – autovadītāju emocionālā labsajūta, un līdz ar to arī stresa noturība ir viens no nozīmīgākajiem aspektiem drošībai uz ceļa, kas šogad konkursā tiek īpaši akcentēts.

Pieteikties konkursam "Drošākais uzņēmuma autoparks" aicināts ikviens uzņēmums, kura autoparkā ir 10 un vairāk transportlīdzekļu. Pieteikties iespējams, aizpildot pieteikšanās anketu mājaslapā Drosakais.lv. Dalība konkursā ir bez maksas, un piedalīties aicināts jebkurš uzņēmums un iestāde neatkarīgi no uzņēmuma darbības virziena.