Video: Jauns ieskats gaidāmajā 'Fast & Furious' kinofilmā

Tuvojoties "Fast & Furious" ("Ātrs un bez žēlastības") kinofilmas astotās daļas "The Fate of the Fourios" pasaules pirmizrādei 14. aprīlī, "Universal Pictures" publicējis jau otro dažu minūšu garo ieskatu šajā ātrās un nežēlīgās autobraukšanas kinofilmā.