Rekorda uzstādīšanai ar šo motociklu 58 cilvēku komanda nobrauca 1200 metrus. Tādējādi tika pārspēts iepriekšējais rekords, kas tika uzstādīts 2010. gadā – 56 vīri uz viena motocikla. Arī toreiz rekordu uzstādīja Indijas armijnieki.

Indijas armijas vienība "Tornadoes" ir ļoti aktīva dažādu rekordu uzstādītāja – tai pašlaik pieder pavisam 19 dažādi pasaules un nacionālā līmeņa rekordi.

Motorcycle team of #ArmyServiceCorps, #TORNADOES, broke another World Record on 19 Nov 2017 where in 58 men rode on a single moving motorcycle.The act was performed for the Guinness Book of World Records, Limca Book of Records and Unique World Records at Yelahanka #Bengaluru. pic.twitter.com/80UG8FNh9i