Markam Vēberam Klārksons izsniedza "Porsche 911 GT2 RS" spēkratu, ar kuru sacīkšu braucējam bija jāuzstāda pēc iespējas labāks apļa laiks "The Grand Tour" izmantotajā trasē. Tas Vēberam izdevās pat ļoti labi.

Tomēr viss apgriezās kājām gaisā, kad to pašu uzdevumu Klārksons lika viņam izdarīt ar "Mercedes-AMG GT R" spēkratu. Vēbers ar to pa trasi brauca acīmredzami lēni, bet izlikās, ka to dara tikpat ātri kā ar "Porsche" un ka izspiedis no tā visu, ko varējis.

"Paldies, mēs ar jums sazināsimies," beigās Hamonds paziņoja Vēberam, liekot manīt, ka bijušais F-1 pilots radījis pamatīgu vilšanos un izrādījis pārlieku pieķeršanos "Porsche" markai. Tomēr tas nav nekāds brīnums – Vēbers ir oficiālais "Porsche" vēstnesis, bet pirms tam trīs gadus viņš bija "Porsche" rūpnīcas pilots WEC sacīkstēs.

Jau rakstījām, ka "The Grand Tour" otrajā sezonā, kas ēterā nonāks 8. decembrī, būs vairākas izmaiņas, tostarp raidījums ir atteicies no līdzšinējā tēla "Amerikānis", kurš bija veidots pēc līdzības ar "TopGear" noslēpumaino testa pilotu Stigu.