Portāls "Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju piedāvā jaunāko "Ātruma cilts" sēriju. Šoreiz raidījuma viesos krasi atšķirīgu sporta veidu pārstāvji. Ar lidošanu gaisā skatītājus iepazīstina Latvijas gaisa plūsmu pavēlnieks, Pasaules čempions lidošanā vēja tunelī Toms Īvāns, bet par notikumiem uz zemes – leģendu auto sacīkstēs ASV – vairāk stāsta talantīgais Latvijas autosportists Valters Zviedris.

Lidošana vēja tunelī ir salīdzinoši jauns sporta veids, bet Latvija jau var lepoties ar pasaules izcilāko vēja tuneļu lidotāju. "Ātruma cilts" vadītāji Pauls Timrots un Ilmārs Līkums uz sarunu aicinājuši lidotāju Tomu Īvānu, kurš nupat atgriezies no prestižā pasaules čempionāta "FAI World Cup of Indoor Skydiving", kur izcīnījis 1. vietu "Open freestyle" klasē. Sarunā ar Paulu un Ilmāru Toms skaidro, kādēļ skatītājiem tik ļoti patīk latviešu lidošanas stils un ar ko tas atšķiras no pārējo dalībnieku snieguma.

Toma talantu novērtē ne vien sporta biedri un entuziasti, bet arī kino pasaule. Sportistam bija unikāla iespēja trenēt lidošanā Holivudas zvaigzni Tomu Krūzu lomai filmā "Neiespējamā misija", kurā bija nepieciešamas pārliecinošas izpletņlēcēja iemaņas. Toms kopā ar komandu strādāja pie tā, lai filmā Toma Krūza lēciens no lidmašīnas izskatītos iespējami nepiespiesti un dabiski. Kā aktiera fiziskās prasmes un sasniegto rezultātu filmā vērtē Toms Īvāns, tiek noskaidrots jaunākajā "Ātruma cilts" raidījumā.

Lieliski panākumi arī mūsu autosportistam Valteram Zviedrim, kurš Lasvegasā, ASV notiekošajās "Legend Cars World Finals" sacīkstēs izcīnījis augsto otro vietu. Sportists atklāj, ka ASV sacensību noteikumi, sportistu braukšanas stils un trase nelīdzinājās iepriekš piedzīvotajam. Atšķirības bija vērojamas arī automašīnā, ko sportista komanda iegādājās Amerikā. Sarunā ar Paulu un Ilmāru Valters skaidro, kas nepieciešams, lai svešu auto pielāgotu savām vajadzībām un cik ļoti braukšana ar "Legend" klases auto palīdz sportistam viņa iemaņu stiprināšanā pie "Formula" auto stūres.

Bet Artūrs Virbulis sagatavojis stāstu par dažādiem auto aizliegumiem, kas Eiropā stājas spēkā arvien plašākā mērogā. Viens no tiem ir atteikšanās no dīzeļmotoriem. Daudzi ar šo lēmumu jau ir samierinājušie, taču daļu Vācijas iedzīvotājus satrauc jauns lēmums no nākamā gada liegt iebraukšanu Frankfurtē arī veciem ar benzīnu darbināmiem spēkratiem. Pauls, Ilmārs un Artūrs diskutē, vai šāds aizliegums nozīmē veselas auto paaudzes beigas vai arī tā ir iespēja citu valstu iedzīvotājiem iegādāties vecākus auto no Vācijas par krietni izdevīgāku cenu.