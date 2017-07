Šāgada dzīvesstila rallijā " Gumball 3000 ", kas 2. jūlijā startēja Rīgā, piedalās arī ekipāža no Latvijas – vairākus simtus tūkstošus eiro vērtais " Mansory " pārbūvētais " Ferrari 488 GTB" rodsters, kuru šajā bagāto un vareno rallijā vada soms Kari Vālrūs, bet blakus sēž viņa dzīvesbiedre, latviete Betija Markopa.

Viņiem ar šo 790 zirgspēku superauto kādā no ceļa posmiem izdevies paātrināties līdz 330 km/h, liecina Betijas publicētie ieraksti sociālajā tīmeklī "Instagram".

330 km/h maksimālais braukšanas ātrums ir viņu ģimenes līdz šim lielākais sasniegums, noprotams no Betijas apgalvojuma. Šāds braukšanas ātrums, spriežot pēc pārējām fotogrāfijām un to publicēšanas hronoloģijas, ir sasniegts ceļa posmā no Slovākijas uz Horvātiju. Jāatzīmē, ka šajās abās valstīs maksimālais atļautais braukšanas ātrums uz lielceļa ir 130 km/h.

"We hit the family record 330 (mēs sasniedzām ģimenes rekordu 330 – tulk.)," pie video, kurā tiek filmēts "Mansory 4XX Siracusa Spider" spidometra dublējošais digitālais ekrāns pasažiera pusē, lepojas Betija.

We hit the family record 330😜 #teamtsar #gumball3000team117 A post shared by Žozefīna (@zozefe) on Jul 4, 2017 at 1:40am PDT

Tūninga kompānija "Mansory" norādījusi, ka tās pārbūvētais 790 ZS jaudīgais "Ferrari" spēj maksimāli sasniegt 341 km/h. Spriežot pēc tā, cik izmisīgi video ierakstā kliedz dzeltenā "Ferrari" autovadītājs, arī to pašu 330 km/h sasniegšana prasa ne mazums piepūles.

Jau rakstījām, ka tepat Latvijā Betija pati pie stūres ar šo "Ferrari" pa Jūrmalas šoseju traucās ar 166 km/h, ar ko arī palepojās "Instagram" sociālajā tīklā.

Šogad dzīvesstila rallija "Gumball 3000" gandrīz 5000 kilometru maršruts ved no Rīgas uz Grieķijas piederošo Mikonas salu, kurā plānots finišēt sestdien, 8. jūlijā.