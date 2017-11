Šonedēļ plašu popularitāti globālajā tīmeklī guvis video, kur ar videoreģistratoru iemūžināts incidents, kad Norvēģijā no autobusa izkāpis skolēns izskrēja uz ceļa, bet pretimbraucošais kravas auto īsā distancē spēja strauji nobremzēt, izvairoties no traģiskas nelaimes. Tomēr zīmīgākais Latvijas kontekstā ir tas, ka nobremzējušais kravas auto ir vietējā uzņēmuma "Kreiss" transportlīdzeklis.

Kaut arī video ieraksts internetā pirmo reizi tika publicēts aizvadītajā sestdienā, patiesībā incidents noticis 19. jūnijā. Kā redzams video, satiksmes autobuss piestāj pieturā, un no tā izkāpj pieci skolēni. Divi no tiem aiz autobusa uzreiz mēģina šķērsot šoseju. Kravas auto šoferis, no kura tiek filmēts un kurš ir apstājies aiz autobusa, ar skaņas signālu brīdina gan skolēnu, ka pa pretējo joslu tuvojas transportlīdzeklis, gan pretimbraucošo, ka radusies bīstama situācija.

Ieraugot uz ceļa izskrējušo bērnu, Latvijas uzņēmuma "Kreiss" šoferis ar "Volvo FH" vilcēju uzsāka strauju bremzēšanu un spēja apstāties samērā īsā distancē. Savukārt skolēns arī šajā samilzušajā situācijā reaģēja pareizi – neapstājās vai neturpināja skriet iecerētajā virzienā, bet gan strauji mainīja virzienu auto bremzēšanas vektorā, tādējādi paglābjoties no sadursmes.

Šo incidentu šonedēļ plaši iztirzājuši arī Norvēģijas mediji. Lai arī bērna ģimene atteicās komunicēt ar presi, turpat pie autobusa pieturas esošās skolas vadība zināja teikt, ka bērns un viņa vecāki šonedēļ šo video ir noskatījušies, un viņiem tas esot milzīgs pārdzīvojums, raksta norvēģu NRK. Lai arī sadursme nenotika, septiņus gadus vecais puika, skriešanas laikā strauji mainot virzienu, izmežģīja potīti.

Ceļa posmā, kurā notika incidents, atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 60 km/h. Skolas vadība norāda, ka bērniem no 1. līdz 5. klasei tiekot mācīta ceļu satiksmes drošība, tostarp tas, kā jāuzvedas, iekāpjot un izkāpjot no autobusa, vēsta NRK. Tomēr pēc šī video publicēšanas un plašās rezonanses skola pārskatīs ceļu satiksmes drošības mācību plānu.

Kravas auto šoferis, kurš tikai tagad internetā publicējis šo videoierakstu, Norvēģijas medijiem norādījis, ka sākotnēji to rādījis tikai sava uzņēmuma kravas auto šoferu sanāksmēs. Redzot, kādu iespaidu šis video uz viņiem atstāj, nolēmis to publiskot, lai arī citi gūst mācību, cik traģiski varēja izvērsties šī bīstamā situācija.

Notikušo publiski komentējis arī Latvijas uzņēmums "Kreiss", kura šoferis spēja laicīgi reaģēt un nobremzēt šajā situācijā. Šofera vārds ir Mikola un viņš strādājot Latvijas uzņēmuma reisos Skandināvijā jau vairāk nekā divus gadus. Tāpat "Kreiss" pārstāvji norāda, ka šis šoferis saņems prēmiju par modro reakciju.