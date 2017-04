Bēgot no policijas, vecajam "VW Golf" nolūza priekšējais labās puses ritenis –, kā tas aizripo pa ceļu blakus automobilim, arī ir redzams videoierakstā. Visticamāk, ritenis atdalījās, jo nebija pietiekami cieši pieskrūvēts.

Neskatoties uz šo misēkli, jaunieši turpināja bēgšanu no policijas. Tomēr pēc pārsimts metriem viņi acīmredzami saprata, ka no policijas aizmukt neizdosies, tādēļ, visi vienlaicīgi atvēruši durvis, apstājās un pamuka vesels bars kā prusaki.

Arī policisti apstājās, izlēca no patruļmašīnas un skrēja pakaļ autovadītājam. Šoferim tomēr izdevās aizlaisties, tomēr policisti noķēra vienu no "VW Golf" pasažieriem – 1997. gadā dzimušu jaunieti, kurš pēc pratināšanas atklājis, kurš no viņa draugiem bija pie stūres.