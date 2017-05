Krievijas aktīvistu kustība "StopHam" publicējusi video no sava jaunākā reida Maskavā, kur dežūrēja uz kāda no trotuāriem, neļaujot sastrēguma laikā pa to braukt automobiļiem. Vienā brīdī pa trotuāru traucās " Chevrolet Tahoe" apvidnieks bez numurzīmēm. Aktīvisti šo auto skrienot panāca un iesaistījās konfliktā ar tā pasažieri.