Ceturtdien, 6. aprīlī, no Zviedrijas ar prāmi ieradies miljonu vērtais Betmena automobilis, kas no Rīgas ostas līdz Ķīpsalai , kur no 7. līdz 9. aprīlim norisināsies izstāde "Auto 2017", brauca savā gaitā, kas iemūžināts arī video.