Slēgtā ceļa posmā Francijas Rivjēras firstistē Robija sēdās pie stūres "Nissan BladeGlider" prototipam, kas spēj sasniegt 100 km/h ātrumu mazāk nekā 5 sekundēs, lai sacenstos ar citu identisku, 100% elektrisko "Nissan" sporta automobili.

Šo jaudīgo un unikālo automobili "Nissan" izstrādāji, lai apliecinātu, ka braukšana ar 100% elektriskiem automobiļiem var būt patiešām aizraujoša, tajā pašā laikā piedāvājot arī ieskatu sporta elektroautomobiļu nākotnē.

Izmēģinājusi šī futūristiskā, trīsvietīgā automobiļa spējas, Margo Robija pabeidza savu aizraujošo braucienu Kazino laukumā, kur ir uzņemtas tādas grāvējfilmas kā "Oušena banda" ("Ocean's Eleven") un "Kazino "Royale"" ("Casino Royale"), kā arī kopš 20. gadiem notiek "Grand Prix" sacīkstes.

Īsajā video redzams, kā kinofilmu "Volstrītas vilks" ("The Wolf of Wall Street") un "Pašnāvnieku vienība" ("Suicide Squad") zvaigzne izslidina automobili sacīkšu "Formula 1" vienā no slavenākajiem pagriezieniem – "Fairmont Hairpin", kā arī veic drosmīgu apdzīšanas manevru plašajā Masnē pagriezienā.



Šis video tapa pasaulē pārdotākā elektroautomobiļa "Nissan Leaf" ražotāja kampaņas #ElectrifyTheWorld ietvaros. Kampaņas mērķis ir aicināt arvien vairāk cilvēku aizdomāties par ilgtspējību un nulles līmeņa izmešu dzīvesveidu.

Montekarlo radīja lieliskus apstākļus, lai "Nissan" paziņotu par sadarbību ar Margo Robiju un demonstrētu savu 100% elektrisko sporta automobili. Monako ir izveidota ambicioza ilgtspējības programma, kā arī ir plānots samazināt oglekļa izmešu līmeni pat par 50 procentiem līdz 2030. gadam.