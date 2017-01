Nepilnu divu tūkstošu iedzīvotāju Austrālijas pilsētas Mūras administrācija saviem iedzīvotājiem publicējusi video kā atskaiti par nesen ieklāto ceļa segumu. Tomēr šis video kļuva par globālu sensāciju, un nepilna mēneša laikā to noskatījušies jau vairāk nekā 14 miljoni cilvēku pasaulē.

Mūras administrācija dronu iegādājusies pirms gada, un kā vienu no video ar to nolēma iemūžināt seguma klāšanu kādā no tās ceļiem. "Mēs augšupielādējām šo video internetā, lai vietējie iedzīvotāji varētu redzēt, kādu labu darbiņu esam paveikuši," izdevumam "Mashable" komentē administrācijas pārstāvis.

"Esam ļoti pārsteigti un lepni," viņš turpina. "Esam priecīgi gan par savu pilsētu, gan par tās darbiniekiem, kurus šobrīd tā apjūsmo, jo viņi to ir pelnījuši. Tas viss ir Mūras popularizēšanas vārdā, demonstrējot to kā lielisku vietu, kur dzīvot un strādāt."