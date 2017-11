Oriģinālā rodstera balstiekārtā izmantoti elementi no 90. gadu sākuma "Mercedes-Benz" S-klases limuzīna jeb W140 modeļa. Virsbūves paneļi izgatavoti no stiklšķiedras un alumīnija. Savukārt motors šim spēkratam ir 69 zirgspēku jaudīgais 1,3 litru agregāts no pirmā žiguļa jeb VAZ-2101. Pārnesumkārba ir automātiskā.

Sēdekļi pašizgatavotajam rodsteram ir no "Chrysler", pagrieziena rādītāji ir no kravas automobiļa, bet stopsignāli – no motocikla. Lukturi un sānskata spoguļi – vēl no citiem auto modeļiem. Pašreizējais īpašnieks retro stila rodsteru būvējis no 2011. gada un apgalvo, ka to vēl būtu jāpilnveido.