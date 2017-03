Trešdien, 29. martā, sociālos tīmekļus pāršalcis policijas pakaļdzīšanās video, kur redzams, kā pirmdien, 27. martā, vēlā vakarā policija Rīgā dzenas pakaļ motociklistam, kuram pat ir pasažiere.

Pakaļdzīšanās aizsākās Pārdaugavā – motociklists nereaģēja uz policijas aicinājumu apstāties un uzsāka bēgšanu. Tā nav neparasta motociklistu prakse, bet, pat pēc nešpetnāko vēja brāļu kodeksiem, pasažiera, kurš nepiedalās lēmumā bēgt vai nebēgt, dzīvības apdraudēšana ir vājprāts.

Uzsācis bēgšanu, motociklists pa Pārdaugavas ielām lavījās uz Jūrmalas šoseju. Tomēr arī uz tās viņam neizdevās būtiski atrauties no policistiem, tādēļ uzbrauca uz lidostas viadukta, lai atgrieztos uz K. Ulmaņa gatves pretējo virzienu.

Kā redzams video, kas, visticamāk, ar telefonu pārfilmēts policijas dežūrdaļā no datora, kurā redzams patruļmašīnas videokameras ieraksts, ekipāža visu laiku informē kolēģus par motociklista tā brīža maršrutu. Tādēļ vienā no ceļa posmiem Valsts policijas busiņam izdevās nobloķēt ceļu, bet motociklists to apbrauca pa ceļa sadalošo zaļo zonu.

Kā dzirdams video, pēc telemetrijas datiem, pakaļdzīšanās sasniegusi pat 170 km/h ātrumu. Tāpat redzams, ka motociklists nevienu vien krustojumu pie sarkanās luksofora gaismas šķērso, pat nepiebremzējot.

Finālā motociklists no K. Ulmaņa gatves nogriezās uz Mārupi un tad iegriezās vienā no gājēju celiņiem. Tur arī pakaļdzīšanās noslēdzās, jo policijas auto pa šo šauro un nelīdzeno zemes celiņu nespēja panākt motociklistu.