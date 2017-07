"Audi e-tron", "myAudi" un "Audi AI" – šie ir trīs stūrakmeņi markas nākotnei. Šo nākotnes vērtību vēstnesis šodien ir jaunais "Audi A8" modelis.

"e-tron" tehnoloģija jaunajā "A8" nozīmē, ka neatkarīgi no izvēlētā iekšdedzes dzinēja, automobilis jau standartā būs aprīkots ar daļējo hibrīda tehnoloģiju (MHEV), kas ļaus degvielas patēriņu samazināt par vēl 0,7 litriem uz 100 kilometriem reālos braukšanas apstākļos.

"myAudi" ir šīs markas jaunā aplikācija viedierīcēm. Vadītājam nav jāsēž automobilī, lai novietotu to garāžā vai stāvvietā, viņš var iedarbināt attiecīgo sistēmu no sava viedtālruņa, izmantojot jauno "myAudi" lietotni, kā arī sekot līdzi novietošanas manevram, turot nospiestu "Audi" mākslīgā intelekta pogu, kas ļauj redzēt ierīces ekrānā 360 grādu attēlu no automobiļa kamerām. "myAudi" paredz dažādas funkcijas, kuru skaits ar laiku tiks tikai papildināts.

Savukārt "Audi AI" ir mākslīgais intelekts – vadītājam vairs nav nepieciešams nepārtraukti uzraudzīt automobili. Viņš var noņemt rokas no stūresrata un pievērsties citām aktivitātēm, piemēram, skatīties iebūvēto televizoru. Tiklīdz tiek sasniegti sistēmas darbības ierobežojumi, tā aicina vadītāju pārņemt braukšanu atpakaļ savās rokās.

Vairāk par jauno "Audi A8" un tā inovatīvajām tehnoloģijām varat lasīt, klikšķinot šeit.

"Audi" samita un jaunā "A8" prezentācijas pilnais video ieraksts: