Taivānas varasiestādes sarīkojušas publisku "Lamborghini Murcielago SV" automobiļa iznīcināšanu. Šis vairāk nekā pusmiljonu eiro vērtais itāliešu superauto tika konfiscēts tā īpašniekam saistībā ar likumpārkāpumu.

Stāsts par šo superauto sākās 2013. gadā, kad vietējā policija apturēja "Lamborghini" autovadītāju dokumentu pārbaudei. Izrādījies, ka uz "Lamborghini Murcielago SV" esošās numurzīmes patiesībā reģistrētas kādam "Ford" sedanam.

Saskaņā ar Taivānas likumiem automobilis tika konfiscēts. Dārgā spēkrata īpašnieks, kurš ir kādas vietējās aviokompānijas pilots, mēģināja iesniegt apelāciju, tomēr visas viņa sūdzības tika noraidītas.

Demonstratīvo konfiscētā "Lamborghini" iznīcināšanu Taivānas varasiestādes sarīkoja šīs nedēļas sākumā, pieaicinot arī medijus, kuri šo aktu parādīja arī ziņās. Lai nebūtu iespējas pārdot kādu no šī "Lamborghini" detaļām, itāliešu superauto ar celtniecības tehniku tika samīcīts un sarauts vissīkākajos gabaliņos.

Pēc Taivānas varasiestāžu ieceres, šāda demonstratīva dārga automobiļa iznīcināšana labi kalpos kā brīdinājums citiem potenciālajiem likumpārkāpējiem.

Konkrētais "Lamborghini Murcielago" ir SV jeb "SuperVeloce" versijā, kas ir visātrākā šī superauto modifikācija, kas paredzēta pamatā braukšanai pa sacīkšu trasi. SV versijā automobilis ir par 100 kilogramiem vieglāks un tā V12 dzinējs ir par 30 zirgspēkiem jaudīgāks nekā standarta versijā, kopumā attīstot 670 ZS. No vietas līdz 100 km/h šāds superauto paātrinās 2,9 sekundēs un maksimāli sasniedz 341 km/h. SV versijas spēkrati tika ražoti no 2009. līdz 2010. gadam un tika izgatavoti tikai 350 vienībās, no kurām katra mūsdienās maksā vairāk nekā pusmiljonu eiro.